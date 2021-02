El Sevilla aumenta el trabajo ante la visita del Dortmund al Sánchez Pizjuán

No estarán el central francés Joris Gnagnon ni el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez

Liga de Campeones

Lunes 15| 9:13 am





La plantilla del Sevilla intensificó este lunes la carga de trabajo en la preparación de la visita del Borussia Dortmund alemán al estadio Ramón Sánchez Pizjuán el próximo miércoles, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, partido que la formación hispalense afronta con tres jugadores en proceso de recuperación de sus mermas físicas.



El lateral derecho y capitán del equipo Jesús Navas, el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos son los tres que se recuperan de lesiones, mientras que el centrocampista Óscar Rodríguez superó sus dolencias y ya entró en la convocatoria para el partido de LaLiga del pasado sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Huesca (1-0).



Para la cita ante el Dortmund no estarán el central francés Joris Gnagnon ni el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, quienes no han sido inscritos para esta fase de la competición europea, mientras que sí son altas el lateral derecho Aleix Vidad, que no estuvo en la fase de grupos, y el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez, refuerzo del equipo en el pasado periodo de contrataciones de invierno procedente del Atalanta italiano.



Precisamente Papu Gómez recibió este lunes en el terreno de juego de la ciudad deportiva sevillista la felicitación de sus compañeros y cuerpo técnico por su 33 cumpleaños antes de una sesión que se desarrolló con sol y buena temperatura.



Este fue el segundo entrenamiento de preparación para el partido del miércoles, que se inició el domingo con una sesión de recuperación para los que jugaron mas minutos ante el Huesca y más intensa para el resto.



El martes está planificada una nueva jornada de trabajo antes de la comparecencia del entrenador, Julen Lopetegui, ante la prensa en la previa del partido, mientras que el equipo alemán se entrenará en horario vespertino en el Sánchez Pizjuán.



El siguiente partido del Sevilla tras el la Liga de Campeones será el próximo lunes en Pamplona ante Osasuna, de la vigésima cuarta jornada de LaLiga.

EFE