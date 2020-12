Casemiro: "Es una final"

Liga de Campeones

El brasileño Carlos Henrique Casemiro calificó de "final" el duelo ante el Borussia Mönchengladbach que cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el que el Real Madrid se juega seguir o caer eliminado en la competición, y aseguró que saldrán "con corazón y con alma" por el triunfo.



"Todo el vestuario y el club sabemos que es una final", aseguró en rueda de prensa. "Encaramos el partido como si fuera una final y el Real Madrid nos enseñó que las finales no se juegan, se ganan. Vamos con corazón y con alma. El míster ha preparado el partido y nosotros tenemos que dar todo dentro del campo".



En la mente de cualquier jugador madridista, admitió Casemiro que solo pasa disputar los octavos de final de la Champions, pero antes de quedar último de grupo y caer eliminado, preferiría disputar la Liga Europa.



"Quiero jugar la Champions pero si no podemos, quiero jugar competición europea. Si quedamos terceros no vamos a estar contentos, pero si jugamos la UEFA la queremos ganar. Trabajamos solo para la victoria pero en este club se vive de títulos y de Champions", afirmó.



Mostró todo su apoyo a Zinedine Zidane y respaldó la figura de un entrenador que recordó todo lo que ha dado al Real Madrid en sus dos etapas en el banquillo. "Hablar de Zidane es hablar de la historia que hizo en este club y el año pasado ganó dos títulos con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hizo y lo que está haciendo", reivindicó.



Y explicó Casemiro las circunstancias que están provocando la temporada más irregular del Real Madrid y de varios equipos grandes. "La temporada este año es muy rara, muchos equipos tienen altibajos porque jugar cada tres días no es normal. No hubo pretemporada y no somos máquinas. Tenemos muchas lesiones con tantos partidos pero toda la plantilla está al cien por cien con el míster, valoramos su trabajo y lo que está haciendo con nosotros", añadió.



Para el centrocampista brasileño encaran el partido "más importante del año" y lo hacen desde un punto de vista positivo, con confianza. "Lo vamos a dar todo en una final y no pensamos en otro resultado que la victoria. Hay un rival que va primero y hay que respetarle, pero depende solamente de nosotros. Saldremos a muerte a por un partido difícil que si lo ganamos, estamos clasificados".



Destacó Casemiro la importancia que tiene para el equipo el regreso del capitán Sergio Ramos. "Hablar de Sergio es un honor. Es un líder, nuestro capitán, un jugador que lleva mucho tiempo en este club".



"Valoramos a otros jugadores como Nacho, que lo hizo bien cuando entró, Varane todos los partidos metido, pero Sergio es de los mejores defensas de todos los tiempos y es importante que vuelva", sentenció. EFE