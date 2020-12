Cavani se perderá el partido más importante de la temporada para el United

Liga de Campeones

El uruguayo Edinson Cavani se perderá el duelo ante el RB Leipzig de este martes en el que el Manchester United se jugará el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.



Los 'Diablos Rojos' necesitarán ganar o empatar para asegurar su billete a octavos, mientras que al Leipzig solo le valdrá la victoria para no depender de lo que haga el Paris Saint Germain contra el Istanbul Basaksehir.



Para este encuentro, el más importante de lo que lleva de temporada el United, Ole Gunnar Solskjaer no podrá contar con Edinson Cavani.



Según confirmó el técnico noruego, Cavani arrastra "pequeñas molestias" por las que no podrá acudir al encuentro en tierras alemanas.



Tampoco estará en el partido el delantero francés Anthony Martial. EFE