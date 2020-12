Lampard: "Vamos a ir a ganar el grupo"

Liga de Campeones

Frank Lampard, entrenador del Chelsea, aseguró, antes de medirse al Sevilla, que van a ir a ganar el grupo y que no espera que su equipo baje el nivel en el duelo contra los españoles.



El Chelsea está ya clasificado a octavos de final, igual que el Sevilla, pero los ingleses lideran el grupo a falta de dos partidos por mejor diferencia de goles.



El duelo de este miércoles dirimirá quién marcha con ventaja a la última jornada de la fase de grupos.



"No estamos hablando de algo que sea poco importante. Nosotros queremos ganar el grupo y estoy seguro de que no nos vamos a relajar nada", dijo el entrenador inglés en rueda de prensa.



Lampard afirmó que tiene a todo el grupo disponible, incluido al lateral izquierdo Ben Chilwell, que estaba 'tocado' tras el partido ante el Tottenham Hotspur.



Aun así, el técnico apuntó que quizás dé minutos a algunos jugadores no tan habituales para lidiar con el apretado calendario.



"Algunos jugadores han tenido que jugar mucho. Otros que no han entrado tan habitualmente han estado entrenando muy bien, llamando a la puerta y mereciéndose jugar", agregó. EFE