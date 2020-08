Francia se muestra eufórica por la calificación del Lyon y el PSG en Champions

Liga de Campeones

Francia se muestra eufórica este domingo con la calificación sorpresa del Lyon para las semifinales de la Liga de Campeones, en un escenario inédito con dos equipos franceses en esa fase de la competición, del que no ha privado de felicitarse el presidente, Emmanuel Macron.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Macron establece con una nota de humor un paralelismo entre la política y en el fútbol, al hacer notar que lo que viene ahora en las semifinales es un doble duelo franco-alemán, entre el Lyon y el Leipzig, por una parte, y el París Saint Germain (PSG) y el Bayern de Múnich, por otra.



"En Bruselas como en los terrenos de juego, Francia y Alemania motores de Europa. La canciller Merkel no me reprochará que apoye a París y a Lyon el martes y el miércoles...", escribe con ironía.



El triunfo del Lyon ante el Manchester City por 3-1 es el principal tema de actualidad en los medios este domingo, y como no podía ser de otra forma, "L'Équipe" dedica a la formación francesa su portada con un titular que es todo un homenaje a sus jugadores: "¡Fabulosos!".



El diario deportivo subraya que, después de haber eliminado la Juventus de Turín, los lioneses consiguieron anoche "otra gran hazaña europea" al dejar en la cuneta al Manchester City, con lo que eso significa de tener dos equipos franceses en semifinales.



Moussa Dembelé se lleva todos los superlativos, al haber marcado los dos tantos que dieron la victoria al Lyon después de salir al campo en el minuto 75 como suplente y convertirse, en apenas un cuarto de hora, en el mejor jugador del partido.



El popular "Le Parisien" también habla de "una hazaña mayúscula" del Olympique Lyonnais que permite que dos clubes franceses mantengan las aspiraciones por el título más preciado en el Viejo Continente.



Para "Le Parisien", no obstante, el favorito es el Bayern. Pero junto a él, indica que el PSG es una alternativa creíble para la victoria, y luego están los "dos invitados sorpresa" que son el Lyon y el Leipzig.



La emisora de radio "France Info" no cesa de calificar en sus boletines informativos de "histórico para el fútbol francés" lo logrado por el Lyon y considera que esta configuración de las semifinales de la Liga de Campeones supone también "una buena revancha" para la liga francesa, tan criticada por no haber reanudado la competición tras el confinamiento./ EFE