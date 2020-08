Fanáticos ven el futuro de Leo Messi fuera del Barcelona

Liga de Campeones

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Luego de la catastrófica derrota del Barcelona frente al Bayern en el 2-8 de la Champions, muchos seguidores del futbol internacional consideraron que el astro argentino debería replantearse su futuro en la plantilla culé, y poner un nuevo rumbo en su carrera profesional.

A través de las encuestas diarias en el portal web de Meridiano, una gran cantidad de seguidores estuvieron de acuerdo con la posible marcha de Leo Messi del plantel del FC Barcelona, para volver a su mejor nivel quizás en otro equipo donde esté mejor acompañado.

EL 59% (134 votos) opinan que Leo Messi no puede destacar en la Champions League debido al mal momento que pasa la institución culé, por lo que lo mejor para su carrera profesional sería abandonar el club y unirse a una plantilla competente y con ambiciones altas. Por otro lado, el 40,9% (93 votos) opinan que el argentino no debería abandonar el club que lo vio nacer como futbolista, y que este pésimo momento del club le puede servir como motivación para mejorarse a sí mismo, además de no creer que Leo quiera dejar el club por un tema de fidelidad con los blaugranas.

Actualmente el momento que pasa el FC Barcelona es crítico, y sin dudas se convirtió en una de las peores épocas del mítico club español. La directiva del Barca está contra las cuerdas y los fanáticos esperan un verdadero cambio de ciclo, que vaya más allá de sustituir al entrenador, los culés esperan hacer cambios significantes e importantes en la plantilla, el cuerpo técnico y sobre todo en la directiva.