Copa América 1967: La Vinotinto jugó con otra piel

18 de enero de 1967, el Centenario de Montevideo templo histórico del fútbol y donde Venezuela debuto por primera vez en Copa América.

Aquel día alrededor de 7.000 curiosos espectadores se acercaron al Centenario de Montevideo para presenciar el histórico primer partido de una novel Venezuela.

Frente a los criollos, unos chilenos ataviados con su característico uniforme rojo, muy similar al color que vestía la ‘Vinotinto’. El árbitro, el paraguayo Isidro Ramírez, miró aquella similitud de colores con desdén e instó a que ambos combinados saltaran al césped con los colores que les identificaban y sorteó cuál de los dos equipos debía usar otra equipación.

La moneda salió disparada del pulgar. Giró, giró y giró, hasta que cayó… El azar no acompaño al debutante e Isidro hizo que fuera Venezuela la que cambiase de piel.

Pero en aquel entonces el fútbol era precario, el dinero corto y además no se acostumbraba aquello de los uniformes alternativos, así que hubo que hacer un expedición por las bastidores del Centenario a ver si encontraban alguna vestimenta que pudiera diferenciar a ambas selecciones durante el encuentro.

Por suerte, uno de los utileros del coliseo ‘charrúa’ le encontró una rápida solución al conflicto. Desempolvó de un gabinete las camisetas de Peñarol y se las ofreció a los venezolanos para que pudieran jugar el partido.

Así, Venezuela hacía historia al jugar por primera vez una Copa América con las rayas características del aurinegro, con los colores de uno de los históricos de Uruguay.

No obstante, las camisetas no fueron un talismán y la grandeza de Peñarol no se destiló en el juego de los venezolanos dirigido por el argentino Rafael Franco, pues perdieron en su estreno por 2-0, con goles del habilidoso Rubén Marcos