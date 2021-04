Karen Hidalgo espera aprender de las jugadoras de la Vinotinto Fem

La Vinotinto

Martes 6| 8:10 pm







Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Con mucha sorpresa, pero una ilusión por demostrar su potencial vivió Karen Hidalgo su llamado a la Vinotinto Femenina para el módulo de trabajo que se desarrolla desde el lunes en Bilbao, de cara a la fecha FIFA que iniciará este jueves 8 de abril en un duelo amistoso frente a Argentina, previo a la Basque Country Cup que se definirá el domingo 11.

La merideña de 28 años, integrante de la defensa del Olímpico de León (tercera categoría), que además cumple su segundo año en suelo ibérico, aprovechó la ausencia de las zagueras Petra Cabrera y Natasha Rosas para ser citada por Pamela Conti y brindarle sus conocimientos en una carrera que incluye participaciones en Copa Libertadores, campeonatos en la Superliga venezolana y en Colombia.

"Muy contenta por este llamado a la selección, estoy super emocionada, voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he dado. Trato de aprender de las jugadoras con las que estoy compartiendo", contó a Meridiano sobre esta experiencia con el combinado patrio.

Hidalgo da opciones en la defensa central, pero su versatilidad se traslada al costado izquierdo de la cancha, donde se le ha visto también jugar. "Agradezco al cuerpo técnico y la entrenadora por confiar en mi", aseguró quien también en su momento estuvo en módulos de trabajo con los antiguos seleccionadores José Catoya y Kenneth Zseremeta en el pasado.

Ahora le corresponde rendir en el terreno de juego, desde el primer duelo del pequeño certamen que hace volver a las canchas al elenco nacional, el cual no se reunía desde marzo del 2020. "Cuando me den la oportunidad, trataré de estar allí con el equipo, apoyándolo, jugando para ellas y hacer lo que he venido haciendo en mi club".

La andina, quien originalmente se dedicaba al kikingbol antes de ser futbolista de la mano del extinto equipo de su región Caucheros, fue convocada junto a su compañera de equipo Meryjoseph Pérez, quien además ha compartido en hasta cinco conjuntos diferentes (Flor de Patria, Estudiantes de Caracas, Deportes Tolima -Colombia-, CD Monte -España- y Olímpico).

La Vinotinto vivió este martes su segunda sesión de trabajo en suelo vasco, de la mano de la preparadora física Estrella Amadora y el asistente técnico Gerardo Pacheco.