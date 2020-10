Astudillo: Es positivo tener cerca ese monitoreo de la profesora Conti

La Vinotinto

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Una nueva aventura está cerca para la mediocampista Maikerlin Astudillo, quien tendrá el reto de consolidarse en el exterior en esta temporada 2020-2021, en la cual defenderá su tercera camiseta en España tras fichar por el Racing de Santander, que jugará en el Reto Iberdrola (segunda categoría). Mantenerse en la península ibérica era vital, porque ahora tendrá de cerca a la seleccionadora Pamela Conti.

“Siempre es positivo tener cerca ese monitoreo, el estar pendiente del rendimiento de cada jugadora, y evaluando cada detalle para ir creciendo como selección, como lo está haciendo la profesora Conti”, dijo a Meridiano.Net la futbolista nativa de Ciudad Guayana, la cual dividió su pasada campaña entre el Real Betis, de Primera División, y el Cáceres, del mismo nivel en el que está actualmente, que casualmente todos tenían el verde como color principal.

Por eso, su objetivo era quedarse dentro de la “madre patria” y lo hizo con un club con historia en ese país. “Muchas estamos jugando en España y eso nos da un plus extra de crecimiento futbolístico para lo que quiere el cuerpo técnico”, acotó además, el elemento adicional en su decisión.

Dejarse ver frente a los ojos de la estratega italiana es fundamental, pues pese a que las competencias oficiales de La Vinotinto serán en 2022, el año que viene se torna decisivo a la hora de confeccionar el equipo y pese a que reconoce lo positiva que es la pugna por puestos en el 11 titular, su objetivo es ser una opción de peso en la zona medular.

“Siempre pienso en mi selección. Cada decisión que tomo futbolísticamente, lo hago pensando en la selección”, destacó la bolivarense de 28 años de edad. “Hay un grupo de jugadoras en mi posición que admiro y que tienen muchísimo nivel, pero de igual manera la competencia es muy sana”.

En los primeros encuentros de la transalpina en el banquillo nacional, ha usado a varias jugadoras en la primera línea de volantes, e incluso generó repercusiones cuando colocó en cancha a Daniuska Rodríguez y Lourdes “Kika” Moreno, elementos con mayor vocación creativa y ofensiva. “Cualquiera puede jugar y seguro hará un gran trabajo”, expresó Astudillo.

Se impuso en la decisión

La criolla se sintió seducida desde el principio por el proyecto del cálido club, que pretende estar en la élite del balompié femenino español. Por eso no dudo cuando recibió el ofrecimiento, pese a las potenciales opciones que le pudiese dar la agencia que la representa.

“Las negociaciones se dieron directamente conmigo, más allá mi agente estaba al tanto de todo. Fue algo muy rápido mi llegada al club”, comentó al respecto quien ya tenía un buen tiempo en Santander, pero que no había hecho oficial la contratación por esperar el finiquito del Cáceres.

Sobre la institución, tiene fe en que el grupo pueda ser capaz de cumplir los objetivos futuros, que es el ascenso y para ello nota buena energía. “Desde el día uno que llegue Me he sentido como en familia, me adapté súper rápido al equipo. Creo que el objetivo estar súper claro que es ascender a la Liga Iberdrola, pero para eso estaremos trabajando día tras día”, acotó la campeona en Venezuela de la primera Superliga Femenina, torneo profesional que abrió la cuenta en nuestro país.

En esta edición 2020-21, el Reto Iberdrola se divide en cuatro grupos para esta oportunidad, al contar con hasta 34 oncenas que buscarán boletos a la división de oro. El Racing peleará a partir del fin de semana del 18 de octubre en el Grupo Norte A, junto al Atlético de Madrid B, Friol, Madrid CFF B, Pozuelo Alarcón, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón y Parquesol, equipo de su compañera Vinotinto Claudia Rodríguez.

“La convicción de ir sumando en cada jornada”, sostuvo la guayanesa al respecto. Al enfrentarse a una paisana, además de saber que hay muchas criollas más que harán vida en el sistema piramidal del fútbol español, mostró su alegría y las ganas que ya tiene de competir contra la defensora.

“Siempre es bonito enfrentar a mis compañeras, en este caso me tocará enfrentar a Claudia Rodríguez que también es compañera de la selección. Y me gusta porque son duelos que muchos seguramente estarán pendiente”, reseñó “May”, quien recordó los duelos en el ámbito local.

“Ya nos hemos enfrentado en Venezuela (Risas). Ella en el Deportivo La Guaira y yo estando con Estudiantes de Guárico, así que seguro será Genial revivir esos momentos pero ahora acá en España”, resaltó una jugadora que ganó muchos títulos en el conjunto académico, con el cual jugó hasta finales del 2018.

Fundamental experiencia

Luego de un año de aprendizaje, Astudillo afronta una nueva zafra con mayor ímpetu de hacer mejor las cosas. Su libreta se llenó de conocimientos que ahora pondrá en práctica, además de agradecer a las instituciones que le abrieron las puertas a España, y a Europa en general.

“Siempre estaré agradecida tanto con el Betis, como el Cáceres. Han sido dos clubes que me han dado la experiencia y la oportunidad de saber qué es lo que se necesita para estar donde estoy”, afirmó, con lo cual, envió un mensaje de cómo serán las cosas ahora.

“Estoy segura que con el Racing será una temporada muy linda, tengo la confianza del cuerpo técnico y la de mis compañeras. Estoy segura que con mi experiencia puedo aportar mucho a este gran club”, aspiró la volante.

Pero ese recorrido no solo le sirve a ella, sino también para ayudar a las suyas. Luego de haber estado seis meses con la entidad bética y vivir lo que es la Primera División en España, le transmitió ese conocimiento a una conocida de muchas batallas, pero otra de sus socias en el combinado patrio, la delantera Oriana Altuve.

Sí, la ariete que tiene tres años en la península ibérica, pero que hasta entonces solo había podido jugar en el Rayo Vallecano (23 goles en 46 juegos), hasta que en agosto cambió la capital española con Andalucía, para fichar por el Betis con el cual debutó este domingo.

“He hablado con Oriana Altuve de su fichaje al Betis, y de verdad estoy feliz de su llegada a ese gran club. Estoy segura que le irá muy bien”, soltó una jugadora que ya se comió “las verdes”, al estar en en un año de transición, y ahora con posibilidades de ver acción, de ser protagonista.