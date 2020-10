Clemente: Estamos cerrando el vuelo de Osorio directamente a Barranquilla

La Vinotinto

Lunes 5| 9:15 pm







Seguimos buscando, él (Figuera) está ahí en stand-by. El “Brujo” Martínez lo intentamos traer porque en Filadelfia no hay restricciones a la hora de llegar"

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. El coordinador general de La Vinotinto, Reyner Clemente, informó este lunes que el defensor Yordan Osorio no pudo viajar con el grupo de jugadores que partieron desde Europa a Venezuela debido a su fichaje por el Parma de Italia, pero se encuentran en gestiones para que se traslade el martes desde suelo transalpino hacia Barranquilla directamente.

“Está en Parma, ya hizo todas sus pruebas, firmó ya su contrato y estamos cerrando el vuelo para que viaje (este martes) directamente a Barranquilla”, destacó el directivo en un programa especial sobre el premundial realizado por La Tele Tuya (TLT).

El zaguero solicitó permiso a la Federación Venezolana de Fútbol y al seleccionador nacional José Peseiro para poder cerrar durante la jornada de su traspaso al club de la Serie A, hecho que se concretó en horas de la noche en ese país, cerca del finalizar la ventana del mercado. “No le íbamos a cercenar el derecho al jugador de firmar un buen contrato, y además, un equipo de Primera División donde pueda tener mucha continuidad”.

De esta manera, el futbolista con pasado en Tondela y Porto de Portugal, país de donde procede el estratega Vinotinto solo podrá tener una sesión de trabajo con el grupo completo previo al debut en el camino hacia la cita universal, pautado para este viernes 9 de octubre frente a Colombia.

No tiran la toalla

Clemente indicó al espacio televisivo que aún se mantienen en la contienda por traer a los duelos frente al vecino país y Paraguay a los mediocampistas José “Brujo” Martínez, quien no asiste por falta de permiso del Philadelphia Union, y Arquímedes Figuera, por temas logísticos.

“Los vuelos en Lima están muy escasos y no logramos conseguirle una conexión, aunque seguimos buscando, él está ahí en stand-by. El “Brujo” Martínez lo intentamos traer porque en Filadelfia no hay restricciones a la hora de llegar, pero el club se quiere aprovechar del comunicado (de la FIFA), le sugirió no venir, pero el jugador quiere venir a la selección”, detalló el coordinador, quien además reveló que el conjunto del volante venezolano solicitó un requisito para llegar a un acuerdo.

“Nosotros estamos agotando todas las instancias, a través de cartas oficiales enviadas al club, ellos nos solicitaron una carta del gobierno nacional donde pedían que el jugador no hiciera cuarentena llegando acá (a Venezuela) y se les envió esa comunicación. Estamos a la espera que ellos nos respondan”, afirmó Clemente.

Finalmente, dio a conocer que en estos trámites han recibido apoyo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos “de alguna manera”. Al panel presente, el coordinador le confirmó que por el momento, son dos bajas las seguras de la selección: Salomón Rondón y Junior Moreno.

❌ SOLO DOS BAJAS SEGURAS.



El coordinador de la @FVF_Oficial, Reyner Clemente (@clementereyner) confirma que se siguen haciendo gestiones para incorporar a Arquímedes Figuera y José Martínez. 😬



Además, explicó las razones de la ausencia de Salomón Rondón. #ELIMINATORIASxTLT pic.twitter.com/xx0HV00Jly — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) October 6, 2020

Lo devolvieron

Fernando Aristeguieta no entró a Colombia este lunes, en lo que sería uno de los primeros futbolistas de La Vinotinto en llegar a Barranquilla de cara al choque, porque su prueba PCR es mayor a 96 horas, informó el medio Blu Radio.

El delantero del Mazatlán de México fue devuelto en el Aeropuerto Internacional El Dorado por Migración Colombia y ahora, en reporte del periodista Víctor Gómez de Triángulo Deportivo, tendrá que someterse a nuevos exámenes este martes para poder llegar el miércoles a territorio cafetero.

Se espera que el “Colorado” sea el sustituto de Salomón Rondón en el ataque del combinado patrio.