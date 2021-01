Pamela Conti: Me hubiese gustado estar en las gradas del TIF

Fútbol Venezolano

Domingo 31| 6:29 pm





Inició el campeonato femenino venezolano y la entrenadora de la selección nacional absoluta, Pamela Conti, ha podido observar parte de la primera vuelta por el Facebook Live del COV: "He visto buenas jugadoras, buen planteamiento de equipos y eso es importante para que siga creciendo Venezuela. Se tiene que volver a trabajar a tope y espero que no pare esto", declaró para FVF.

La ex-jugadora reconoció la organización de dicho torneo: Estoy contenta porque la pelota ha vuelto a rodar en el campo, gracias al trabajo de la FVF que la competición regrese y hacía falta", destacó la vinotinto.

La DT no le cierra las puertas a ninguna jugadora y espera volver pronto a las tierras venezolanas: "Desde que llegué siempre he dicho que la selecciona nacional es de las venezolanas. La puerta está abierta para todas las chicas y quién deba estar, estará. Me hubiese gustado estar en las gradas del TIF pero el COVID no me lo permitió. Extraño mucho a Venezuela, estaré cuando Dios lo permita y cuando la situación en el mundo esté mejor", afirmó Pamela.