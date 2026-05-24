Taça de Portugal

Taça de Portugal: ¡Sorpresa tempranera! Torreense anota de cabeza el primero de la final

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Meridiano

Domingo, 24 de mayo de 2026 a las 12:33 pm
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A los 4 minutos del primer tiempo de la gran final de la Taça de Portugal el Torreense da la sorpresa. Con una juagada a balón parado el humilde equipo se adelanta ante el Sporting Club de Portugal. El tanto llegó con un cabezazo del delantero Kévin Lucien Zohi. 

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