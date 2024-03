Mira la irónica respuesta de Chicharito Hernández hacia todos sus haters

Todos los directivos y aficionados de Chivas de Guadalajara estaban muy ilusionados por la vuelta a casa del delantero mexicano, Javier "Chicharito" Hernández, luego de catorce años de su marcha al fútbol europeo, más específicamente, al Manchester United.

Sin embargo, tras una presentación llena de emoción y alegría, ahora es todo lo contrario, los hinchas y el cuerpo técnico esperaban un rendimiento muy bueno por parte del experimentado ariete de 35 años, algo que aún no ha sido posible.

Desde que llegó en enero de esta año, ha participado en seis encuentros de diez posibles (cuatro de la Liga MX Clausura y dos de la CONCACAF Champions Cup) acumulando un total de 182 minutos jugados y sin goles ni asistencias.

Este nivel de juego cansó a los fanáticos, los cuales han criticado mucho el estado de forma actual de "Chicharito" y más aún, cuando subió en sus redes sociales una foto de su viaje a la playa en esta fecha FIFA, situación que ningún aficionado de Chivas entendió, provocando que los comentarios negativos aumentarán.

No obstante, al ex futbolista del Real Madrid y Bayer Leverkusen, no parece estar afectado por su sequía goleadora (no marca desde el 23 de abril de 2023 ante Austin FC en la MLS), e incluso publicó en su Instagram un mensaje para todos sus haters, "Que todo lo que veas en mí y me deseas se te multiplique! Te amo".

No cabe dudas, que esto no gustó nada a la fanaticada y el ex delantero mexicano, Ricardo Peláez, confesó para ESPN que Hernández debería enfocarse más en adaptarse al equipo, en vez de preocuparse por los hinchas, "Hoy salió en una foto que está en la playa. No creo que le guste a la afición, más que se ponga, que se recupere, que siga trabajando fuerte para que se adapte lo más pronto posible".