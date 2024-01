¡Lo aseguran desde París! Kylian Mbappé abandonará el PSG al final de la temporada

El futuro de Kylian Mbappé está cada vez más cerca de definirse. A falta de dos días para que cierre el actual mercado de transferencias de invierno, el delantero francés se ve en la obligación de tomar una decisión en las próximas horas: quedarse en el Paris Saint-Germain por una temporada más, o defender los colores del Real Madrid para el comienzo de la venidera temporada 2024/25 del fútbol europeo.

Según indicaron varias fuentes cercanas al club de la capital francesa, la estrella de Bondy se ha comprometido con el club a comunicar su decisión final en los próximos días, incluso pudiendo llegar antes de la eliminatoria contra la Real Sociedad por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Asimismo, el periodista del reconocido medio francés “RMC”, Daniel Riolo, aseguró este miércoles 31 de enero que Mbappé ya tendría su decisión tomada y abandonaría el club de la capital francesa al final de la presente temporada 2023/24 del fútbol europeo.

¿Cuál es el futuro de Kylian Mbappé?

Riolo indicó que el internacional con la selección francesa no está feliz con Luis Enrique, actual técnico del Paris Saint Germain, por la posición de delantero centro a la que se está viendo obligado a jugar en las últimas jornadas. Sin embargo, el artillero galo no va a decir nada a la directiva, puesto que ya sabe que su destino está alejado de París para el comienzo de la venidera temporada.

“Contrariamente a lo que se piensa, a Mbappé no le gusta esa posición. Como está en su último año en el PSG, no se va a quejar. Sabe que se va a ir, así que lo superará. Claro que no le gusta la posición que le quiere dar Luis Enrique. Que lo haga es una decisión del entrenador, pero que nunca quiera explicar nada de lo que hay detrás y que menosprecie a los que le preguntan es totalmente inaceptable. Y no tiene nada que ver con los periodistas, tiene que ver con vosotros que nos escucháis y pagáis abonos para ver los partidos. Su actitud me parece anormal, despectiva y egoísta”, aseguró Riolo, volviendo a criticar la comunicación de Luis Enrique.

A diferencias del Paris Saint-Germain, el Real Madrid ya le hizo llegar su oferta al jugador galo, contrato con el que no ganaría más de 30 millones brutos en la entidad de la capital española, debido a los topes salariales impuestos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).