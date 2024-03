¿La peor decisión? El Napoli estuvo a nada de firmar a este jugador del año de la UEFA (+Detalles)

El pasado miércoles 28 de febrero se llevó a cabo una reunión en el Estadio de Stamford Bridge, donde estuvieron diversos entrenadores, entre ellos, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, quien aprovechó para mandar un fuerte recado a la mayoría de los representantes del fútbol, "Ya saben, es un cáncer, No todos los agentes. Pero no entiendo por qué hace falta un agente".

Asimismo, comparó la dinámica que utilizan en el cine con la del mundo del deporte, "En Hollywood, el actor le paga él mismo (al agente). Yo no le pago al agente. En el fútbol, ​​¿por qué tengo que pagar? Los agentes se han convertido en una especie de impuesto y, a veces quieren que se les pague por adelantado".

Además, aseguró que los agentes afectan el rendimiento y la mentalidad de los futbolistas, que en la actualidad parece estar más pendientes de conseguir un contrato multimillonario y no de jugar al fútbol, "¿Por qué? Porque cuando reciben finalmente todo el dinero, van de compras por ahí y vuelven locos a sus jugadores diciéndoles: 'Estoy negociando con el West Ham, que te va a pagar dos millones más'. Y por eso los pobres chicos empiezan a jugar de manera inapropiada".

Cabe destacar, que el máximo responsable del Napoli, confesó que ya tenía ahorrados cincuenta millones de euros para fichar al delantero noruego, Erling Haaland, antes de llegar al Borussia Dortmund, pero que su representante en ese momento, lo llamó personalmente para informarle que no hiciera el esfuerzo, "Estuve a punto de fichar a Erling Haaland para €50m desde Salzburgo. La propuesta oficial estaba lista, pero Mino Raiola me dijo: por favor, no intentes fichar a Erling porque ya tenía planeado su próximo movimiento”.

Sin dudas, muchos aficionados napolitanos al enterarse de esta noticia, quedaron muy decepcionados por no haber contratado a, posiblemente, el mejor delantero de la actualidad antes de que terminará de explotar su nivel de juego.