Duplica tus ingresos esta navidad

Este 22 de diciembre, Meridianobet te brinda la oportunidad de duplicar tus ganancias con el Bono de Navidad para que recibas las fiestas de la mejor manera.

Durante esta jornada te traemos los encuentros deportivos más emocionantes del futbol italiano, la liga de futbol inglesa y el baloncesto estadounidense.

Empezamos el día con la Serie A y los encuentros Empoli vs Lazio (1:30 p.m.) y Salernitana vs AC Milán (3:45 p.m.).

Por su parte, la primera división inglesa verá acción con el choque Aston Villa vs Sheffield United (4:00 p.m.).

Terminamos esta fecha con la NBA y los juegos Brooklyn Nets vs Denver Nuggets (8:30 p.m.), Miami Heat vs Atlanta Hawks (9:00 p.m.) y Sacramento Kings vs Phoenix Suns (11:00 p.m.).

El Bono de Navidad, válido solo por este 22 de diciembre, te da 15% MÁS en tu primera recarga del día, tanto en bolívares como en divisas. Esta bonificación deberá ser activada directamente en nuestra plataforma www.meridianobet.net.

Si quieres mantenerte informado de todos los concursos, bonos, trivias y mucho más que tenemos preparados para el mejor team, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales @meridianobet y @mbetnet.

R: Luimar González Yanes

Meridianobet