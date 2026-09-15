Defensor venezolano fue operado tras una ruptura del tendón de Aquiles

En las últimas horas se ha confirmado una noticia que explica de manera las recientes ausencias del zaguero central Jhon Chancellor en las convocatorias con la Universidad Católica de Ecuador.

El experimentado defensor venezolano sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante el partido disputado ante el Aucas y ya fue sometido a una intervención quirúrgica con total éxito.

La lesión representa un freno abrupto para una de las campañas más productivas del zaguero de 34 años en el balompié internacional. Se había consolidado como un baluarte de la retaguardia, firmando 32 partidos disputados, cuatro goles convertidos y tres asistencias repartidas.

Camino a la recuperación

La dolencia física sufrida en pleno fragor del duelo frente al Aucas esclarece los motivos de su prologada ausencia en los últimos compromisos del cuadro camarata, un vacío táctico y anímico difícil de suplir debido a la voz de mando que el Vinotinto ejerce sobre el terreno de juego.

Tras confirmarse los diagnósticos médicos y cumplirse de manera satisfactoria el procedimiento quirúrgico en tierras ecuatorianas, Jhon Chancellor inicia formalmente un largo proceso de rehabilitación destinado a asegurar una recuperación óptima.

Desde el entorno del fútbol ecuatoriano y la selección nacional se multiplican las muestras de apoyo y solidaridad hacia un guerrero de mil batallas, cuyo temple, profesionalismo y experiencia garantizan que trabajará sin descanso para volver a pisar los terrenos de juego.