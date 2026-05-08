Copa Libertadores: Suspendido el DIM vs. Flamengo por graves disturbios en Medellín

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El fútbol sudamericano se tiñó de gris este jueves en el Estadio Atanasio Girardot. Lo que prometía ser una noche de gala entre el Independiente Medellín (DIM) y el gigante brasileño Flamengo terminó en un caos absoluto. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela se vio obligado a suspender el encuentro apenas al minuto 4, luego de que la hinchada local desatara una violenta protesta que impidió el desarrollo normal del juego.

​Cronología del caos: Cuatro minutos de tensión

​Desde el pitazo inicial, el ambiente en las gradas del Atanasio Girardot era eléctrico, pero no por apoyo al equipo. La hinchada del "Poderoso de la Montaña" manifestó su furia por la reciente eliminación de la liga local sufrida el pasado domingo.

​Al cumplirse apenas cuatro minutos de juego, la situación se salió de control:

​ Pirotecnia y humo: Una cortina de bengalas y bombas de humo inundó el campo, restando visibilidad total a los jugadores.

Una cortina de bengalas y bombas de humo inundó el campo, restando visibilidad total a los jugadores. ​ Lanzamiento de objetos: Proyectiles desde la tribuna norte cayeron cerca del área del portero visitante.

Proyectiles desde la tribuna norte cayeron cerca del área del portero visitante. ​Intento de invasión: Grupos de aficionados intentaron saltar las vallas de seguridad para ingresar al terreno de juego, lo que forzó la intervención inmediata de las fuerzas del orden.

​La decisión de Jesús Valenzuela y la Conmebol

​Fiel a los protocolos de seguridad, el juez Jesús Valenzuela llamó a los capitanes y delegados de campo. Tras evaluar que no existían las garantías de seguridad necesarias para proteger la integridad física de los protagonistas y los oficiales de juego, se decretó la suspensión definitiva.