¿Cuándo es la presentación de Lionel Messi con el Inter Miami?

Lionel Messi aún no es nuevo jugador del Inter Miami, puesto que el argentino no ha firmado el contrato ni ha sido presentado de manera oficial con el Inter Miami. De esta manera, el actual campeón del mundo aterrizó en los Estados Unidos luego de sus vacaciones, para culminar con todo el papeleo y los chequeos médicos para así completar su fichaje con su nuevo equipo.

A su vez, según la periodista especializada en el Inter Miami, Michelle Kaufman, el internacional argentino se encontraba el pasado miércoles en las instalaciones del combinado de Florida para firmar el contrato y cumplir con los pertinentes chequeos médicos. No obstante, el guardameta del equipo, Drake Callender, y el venezolano Josef Martínez, comentaron que no vieron a Messi dentro de la Ciudad Deportiva.

Save The Date 📠⚽



Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.



Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK