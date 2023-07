¿Cuándo y cómo ver la presentación de Messi con el Inter Miami?

Ya hay fecha en el calendario para la presentación de Lionel Messi con el Inter Miami. El astro argentino pisó tierra estadounidense el pasado martes para firmar su contrato con el combinado de Florida, puesto que seguía siendo jugador del PSG hasta el pasado 30 de junio.

De esta manera, el Inter Miami anunció en sus redes sociales un evento que se estará llevando a cabo el próximo domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium, casa momentánea del Inter Miami. Dicho evento será transmitido a nivel internacional, por lo que se puede esperar un gran anuncio, como la presentación de Lionel Messi y Sergio Busquets como nuevos jugadores de la plantilla.

Save The Date 📠⚽



Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.



Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK