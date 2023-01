Muere a los 58 años Gianluca Vialli, leyenda del fútbol italiano

Gianluca Vialli, quien en los años 90 fuese uno de los delanteros más importantes de Italia, murió este viernes a los 58 años de edad. Esta leyenda hasta diciembre fue Jefe de Delegación de la selección italiana de fútbol, formando parte del título en la Eurocopa del 2020, efectuada el 2021.

El ex-delantero fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2017 y tres años después superó la enfermendad; sin embargo, recayó en 2021 y esa fue la causa principal de su lamentable fallecimiento este 2023.

Como jugador, defendió a equipos como Cremonese, Sampdoria, Juventus y Chelsea de Inglaterra, teniendo una carrera sumamente exitosa, donde logró ser Internacional con la "Azzurra", máximo anotador de la Serie A en la 1990/91, ganador del campeonato italiano dos veces (con la Sampdoria y la Juventus) y triunfador de la Champions League.

Mientras que, en Inglaterra, Vialli consiguió una FA Cup, Copa de la Liga y una Charity Shield.

Además, disputó dos Copas del Mundo con Italia, la de 1986 y 1990, respectivamente. Así como también la Euro de 1988.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO