La mayor ironía del Mundial Qatar 2022 explicada en dos imágenes

En el momento que se anunció que el Mundial de este año se organizaría en Qatar, comenzaron una gran cantidad de preguntas por diversos temas, sobre todo: situación política/religiosa y época del año/clima.

Para nadie es un secreto que además Qatar no es conocido precisamente por ser el país con mayor "cultura futbolera"... aunque la FIFA alega que precisamente por eso eligieron el país asiatico: para "dar impulso al fútbol y a otros temas sociales" a través del mayor evento deportivo a nivel mundial.

Sin embargo, muchas personas, grupos y entes que trabajan por los derechos humanos han manifestado su indignación con la elección de Qatar como sede. La religión que está atada fuertemente con el pais y el estado es el Islam; el mismo impide que personas del mismo sexo tengan ningún tipo de relación afectiva/sentimental o sexual.

