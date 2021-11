Karim Benzema no será excluido de la selección en caso de resultar cumpable

Fútbol Internacional

EL delantero del Real Madrid y la selección francesa Karim Benzema, acusado de un presunto chantaje a su excompañero de selección Mathieu Valbuena, no volverá a ser apartado de los 'blues' en caso de ser condenado, según afirma el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël le Graët.



"El seleccionador seguirá siendo responsable de la selección y no se excluirá a Benzema por una eventual sanción judicial", afirma Le Graët en una entrevista publicada este miércoles en Le Parisien.



Aunque fuera sentenciado a una pena de prisión exenta de cumplimiento, podría recurrir y su convocatoria para seguir jugando con la selección en los próximos meses "no estará relacionada con esta sentencia", añade.



La Fiscalía pidió para el jugador del Real Madrid una pena de 10 meses de cárcel exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros por su presunta implicación como cómplice de un intento de chantaje a Valbuena con un vídeo de contenido sexual.





El presidente de la FFF asegura que no intervendrá "nunca" ante el entrenador, Didier Deschamps, para decirle que no cuente con él.



"Es Didier (Deschamps) el que tiene que considerar si desde el punto de vista deportivo es apto para jugar con los 'bleus'", señaló.



Precisamente el entrenador habló el pasado lunes sobre Benzema y dijo que es "un candidato serio" al Balón de Oro, cuyo ganador debe conocerse el próximo 29 de noviembre.



Deschamps dijo que deseaba que pudiera ser recompensado. "No porque sea yo el seleccionador ni porque es francés, sino por lo que ha hecho con su club y con la selección francesa este año", opinó.



Benzema ha marcado un total de 38 goles con el Real Madrid y con los "bleus".