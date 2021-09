La UEFA anuncia enmiendas en el "Protocolo de Retorno al Juego"

Fútbol Internacional

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado este lunes "importantes enmiendas" a la quinta edición del 'Protocolo de Retorno al Juego', que establece el marco de los procedimientos sanitarios y de higiene, así como los protocolos operativos que deben aplicarse cuando se celebren partidos de competición organizadas por ese organismo.



Así, "la prohibición de que los aficionados visitantes asistan a los partidos de la UEFA no se amplía", por lo que "la decisión sigue estando sujeta a cualquier requisito impuesto por las autoridades nacionales/locales pertinentes".



Con respecto a los principios médicos, "las enmiendas son el resultado de las campañas de vacunación que se están llevando a cabo en toda Europa y de la decisión de muchos países de permitir que las personas vacunadas y recuperadas de la enfermedad circulen libremente a través de las fronteras y asistan a acontecimientos públicos sin necesidad de realizar más pruebas".



En cuanto a los principios operativos, los cambios aprobados "se han propuesto a raíz de las experiencias recogidas en los más de 2.000 partidos de competición de la UEFA que ya se han disputado con éxito".



Así, la UEFA ha decidido "excluir a todos los individuos que estén totalmente vacunados contra el SARS-CoV-2 y/o que se hayan recuperado de la COVID-19 de cualquier otra prueba para entrar en la Zona 1 en los partidos" que organiza.



"Sin embargo, es importante señalar que sigue siendo responsabilidad exclusiva del equipo verificar antes de viajar a cualquier sede de un partido en otro país si todas las personas vacunadas y/o recuperadas del equipo están autorizadas a entrar en el país y/o en el estadio de acuerdo con los requisitos impuestos por las autoridades nacionales/locales competentes", subraya la UEFA.



Esto incluye comprobar si el tipo de vacunación de todos los individuos de una delegación del equipo "es aceptado por las autoridades del país que van a visitar para el partido".



"En caso de que se apliquen requisitos de entrada adicionales (por ejemplo, pruebas a la llegada), el equipo es responsable de cumplir dichas normas para poder entrar en el país en cuestión y participar en el respectivo partido. Es responsabilidad de los equipos organizar y asumir el coste de la toma de muestras y de las pruebas con un proveedor de servicios de pruebas acreditado", agrega.



Si es necesario, la UEFA señala que "podrá, previa solicitud, proporcionar asistencia a los equipos con la organización de las pruebas pertinentes utilizando su proveedor de servicios de diagnóstico de laboratorio designado".



En cuanto a la admisión de espectadores, la UEFA afirma que, "teniendo en cuenta las diferentes normas y reglamentos aplicables en los territorios de las asociaciones miembro de la UEFA, se decidió dejar cualquier decisión con respecto a los espectadores a las autoridades competentes pertinentes.



Además, de acuerdo con las adaptaciones del Protocolo, "ya no se prohíbe el intercambio de entradas para los aficionados de los equipos visitantes. Por lo tanto, se restablecerán las prácticas habituales, es decir, el 5 % del total del aforo permitido del estadio se reservará a los aficionados del equipo visitante, sin perjuicio de que cualquier decisión al respecto sea responsabilidad de las autoridades competentes correspondientes".



Asimismo se ha decidido "suprimir los requisitos obligatorios de distanciamiento en las zonas de trabajo exteriores, lo que también permitirá que se realicen operaciones adicionales en el estadio y que un mayor número de transmisiones y medios de comunicación puedan asistir a los partidos".



"No obstante, todas las operaciones en los estadios seguirán estando sujetas, como siempre, a cualquier norma o requisito impuesto por las autoridades locales", concluye la UEFA.

EFE