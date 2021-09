Wenger: "La Superliga no se basa en calidad sino en prestigio de los clubes"

Fútbol Internacional

Viernes 3| 6:04 am





El director del desarrollo deportivo de la FIFA, Arsène Wenger, critica la Superliga, que a su juicio tiene un problema de concepción ya que no se basa en la calidad de la competición, sino en el prestigio de los clubes, que no es lo mismo.



En una entrevista publicada este viernes por L'Équipe, el antiguo entrenador francés defiende el proyecto de la FIFA de celebrar un Mundial cada dos años y campeonatos continentales también cada dos años, y lo contrapone al de la Superliga.



"La Superliga -explica- tenía la mayor desventaja que puede existir: no se basaba en la calidad deportiva. Se basaba en el prestigio de los clubes, no en los resultados".



Wenger niega que la presencia solo de los grandes clubes hubiera desembocado en más calidad deportiva en la competición, y afirma que ahí está la prueba de que fallan los cimientos de esa idea.



Para justificarlo, recuerda que los grandes equipos también a veces quedan relegados y "matar eso es matar la esencia misma de la competición".



Añade que hay un estudio sobre los aficionados que viene a concluir que son los de los pequeños clubes los más motivados y más solidarios entre ellos "porque sufren con más frecuencia juntos". / EFE