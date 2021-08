Keylor Navas alaba a Messi y dice que "divertirse con los mejores es lindo"

Fútbol Internacional

EFE

El portero costarricense del PSG, Keylor Navas, afirmó este jueves que divertirse jugando al fútbol con los mejores jugadores del mundo "es lindo" y calificó al flamante fichaje del club, el argentino Lionel Messi, como una persona trabajadora con un "don diferente al de todos los demás".



"Es muy lindo levantarse para hacer lo que le gusta, es un privilegio. Esto es un trabajo, tenemos que ser responsables y profesionales, y aparte podemos divertirnos, y divertirse con los mejores del mundo es lindo", afirmó Navas en una entrevista con el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.



El portero, que juega su tercera temporada con el PSG tras su paso por el Real Madrid, aseguró que "estar compartiendo con grande estrellas mundiales es bastante lindo", lo que considera como "oportunidades únicas que hay que aprovechar".



Sobre el flamante fichaje del PSG, el argentino Lionel Messi, el portero costarricense solo tuvo palabras de elogio y dijo que es "una gran persona" a la que conocía cuando se enfrentaron, uno en la portería del Real Madrid, y el otro en el ataque del Barcelona.



"Ahora que estamos compartiendo tiempo es súper bonito porque vemos que es una persona sencilla, humilde y trabajadora, y aparte de tener un don que Dios le dio diferente a todos los demás, en los entrenamientos trabaja bastante y eso motiva mucho. Entrenar con un jugador así es increíble", expresó Navas.



Keylor, quien ganó tres Ligas de Campeones consecutivas con el Real Madrid, afirmó que se siente "muy feliz" de su carrera deportiva y considera que está cumpliendo un sueño que tenía de niño de jugar en grandes clubes y en grandes torneos, por lo que se siete "con ganas de comerme el mundo, como cuando tenía 18 años".



Acerca del fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma, Navas dijo que "competir es bonito y siempre va a sacar el 100 % de nosotros".



"Siempre hay competencia, siempre hay otro portero que quiere jugar, eso es el fútbol. Lo único que he pedido es que me dejen competir. Me siento con ganas, fuerte, esforzándome mucho y disfrutando cada día", declaró el costarricense.



CON GANAS DE SELECCIÓN



Navas aseguró que se siente con toda la motivación para integrarse la próxima semana a la selección de Costa Rica con miras al arranque de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, y aclaró que su ausencia en convocatorias recientes se ha debido a lesiones.



"Siempre que he podido he estado en la selección. Para mi la selección es una prioridad, pero muchas veces no puedo hacer magia. Si tengo una lesión no voy a poder estar. Si no estoy al 100% va a haber un jugador que sí lo está y que se merece más el lugar", comentó.



Navas lamentó que haya un sector de la afición y de la prensa costarricense que "opinan desde fuera" y critican sus ausencias en la selección, pero dijo que prefiere enfocarse en que "hay mucha gente que cree en mi y me apoyan".



"Siempre voy a darlo todo por la camiseta de Costa Rica. El día que no me motive ir a la selección debo dar un paso al lado y que el espacio lo aproveche alguien que tenga ese sueño. Yo sueño con clasificar e ir a otro Mundial y romper la historia que hicimos en Brasil 2014", manifestó en referencia a la brillante participación de los ticos en ese torneo, en el que por primera vez alcanzaron los cuartos de final.



El portero de 34 años de edad aseveró que "aún tengo bastante que dar" y que seguirá atendiendo los llamados a la selección cuando el cuerpo técnico lo considere útil.



Costa Rica jugará el 2 de septiembre como visitante frente a Panamá, el 5 en casa contra México y el 8, también en San José, ante Jamaica, en las primeras tres jornadas del octogonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.