Estrellas MLS ven triunfo ante las de la Liga MX como muestra de crecimiento

El triunfo logrado por el equipo de las Estrellas de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos ante el de las Estrellas de la Liga MX al que superaron 3-2 en la tanda de penaltis, tras concluir el tiempo reglamentario (1-1) fue visto como la prueba del crecimiento que está teniendo la competición local.



Ambos equipos tenían la intención de tratar la exhibición con la mayor seriedad posible, como se muestra a través de una defensa fuerte y una intensa presión. Esa no es una acción normal en los encuentros All-Star.



Sin embargo, el debate entre la MLS y la Liga MX no se decidirá en función de un resultado del Juego de Estrellas, pero claramente les importaba a ambos lados.



Especialmente a los ganadores, que vieron el triunfo como algo positivo de cara a dar de nuevo la mejor imagen del fútbol que se juega en Estados Unidos, cada vez con mayor número de profesionales extranjeros.



De hecho, el 11 titular del equipo de las Estrellas MLS que presentó el entrenador Bob Bradley, apenas había un jugador estadounidense, el resto eran todos extranjeros, incluidos nueve latinoamericanos.



Pero el defensa Miles Robinson, de Atlanta United, que luego salió a jugar como reserva, dijo que habían dado un paso más en la búsqueda del reconocimiento de la liga.



"Definitivamente es importante obtener algo de respeto", comentó Robinson a los medios en una conferencia de prensa virtual. "Obviamente, tenemos grandes jugadores en esta liga, lo demostramos hoy. Fue una gran victoria".



La rivalidad entre las ligas se ha intensificado en los últimos años, con una competencia cada vez más directa entre los clubes de la MLS y la Liga MX.



Un equipo de la MLS aún no ha ganado la Liga de Campeones de la Concacaf, pero esos partidos han cobrado mayor importancia al norte de la frontera.



La nueva competición de la Leagues Cup ya está en marcha, lo mismo que para la Champions Cup.



La última experiencia ha sido el Partido de las Estrellas, después que las selecciones de ambos países también se enfrentaron este verano en dos finales consecutivas con sendos triunfos para Estados Unidos.



"Ganar un partido contra los mejores jugadores de México se siente tan bien", destacó el delantero peruano de los Seattle Sounders, Raúl Ruidiaz. "Esta es una prueba de que nuestra liga está creciendo cada vez más. Fue una gran victoria y estamos muy contentos".



Ruidiaz protagonizó la Liga MX con Morelia antes de unirse a los Sounders en 2018, ganando dos veces el premio Bota de Oro de la Liga MX. Ayudó a llevar a los Sounders a un título de la Copa MLS en 2019 y de regreso a la final en 2020, donde perdió ante otra exestrella de la Liga MX, en mediocampista argentino Lucas Zelarayan.



El jugador argentino, que fue contratado por el Columbus Crew cuando jugaba con los Tigres UANL antes de la temporada 2020 por siete millones de dólares, ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Copa MLS cuando el Crew alzó el trofeo del año pasado.



Aunque no destacó en el Partido de las Estrellas, dijo que la experiencia había sido positiva.



"Creo que hay una rivalidad en los últimos años", comentó Zelarayan. "Fue un lindo partido jugar con tantas estrellas, como decía el nombre del juego. En lo personal, fue un partido muy tenso. Ambos equipos querían ganar y estoy muy feliz de representar a la MLS en esta victoria".EFE