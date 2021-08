Dybala, Foyth, Rulli y Buendía sorpresas de Argentina para las eliminatorias

Dybala, delantero de la Juventus, no estuvo en la Copa América / Foto cortesía

Fútbol Internacional

Lunes 23| 12:43 pm





El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, informó este lunes la nómina de convocados de la Albiceleste para la triple jornada de partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 ante Venezuela, Brasil y Bolivia con Paulo Dybala, Juan Foyth, Gerónimo Rulli y Emiliano Buendía como novedades.



Scaloni convocó a 30 futbolistas, con Lionel Messi como estandarte, para visitar a Venezuela el 2 de septiembre, a Brasil el 5 del mismo mes y recibir a Bolivia cuatro días después.



El delantero Sergio Agüero y el portero Agustín Marchesín, ambos lesionados, son los únicos campeones de la Copa América de Brasil que no fueron citados.



Dybala, Foyth, Rulli y Buendía no estuvieron en la reciente Copa América de Brasil, que ganó la Albiceleste al superar en la final a los locales.



Lucas Ocampos, que tampoco estuvo en Brasil, no fue citado.



Los únicos dos convocados que juegan en el fútbol argentino son de River Plate: el portero Franco Armani y el delantero Julián Álvarez.



Tras la disputa de seis jornadas, Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas con 18 puntos, seguido por Argentina (12), Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8), Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (4).



La lista completa de convocados es la siguiente:



- Arqueros: Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP) y Juan Musso (Atalanta-ITA).



- Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina Lucero (Udinese-ITA), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina-ITA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Lisandro Martínez (Ajax-NED), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax-NED) y Juan Foyth (Villarreal-ESP).



- Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-ESP), Leandro Paredes (París Saint-Germain-FRA), Giovani Lo Celso (Tottenham-GBR), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER), Guido Rodríguez (Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA) y Alejandro Gómez (Sevilla-ESP).



- Delanteros: Lionel Messi (París Saint-Germain-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético Madrid-ESP), Ángel Di María (París Saint-Germain-FRA), Joaquín Correa (Lazio-ITA), Julián Álvarez (River Plate), Emiliano Buendía (Aston Villa-GBR) y Paulo Dybala (Juventus-ITA). EFE