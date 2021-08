El Tottenham se estrella en Portugal en el debut de Bryan Gil

Fútbol Internacional

(EFE).- El Tottenham salió derrotado de Portugal, ante el Pacos Ferreira (1-0), en la ida de la última ronda previa de la Liga Conferencia de fútbol, en el debut del español Bryan Gil con el club londinense.



El internacional con España, plata en Tokio 2020, traspasado a los 'spurs' por el Sevilla, jugó su primer partido con el conjunto que dirige Nuno Espirito Santo. Titular, disputó el encuentro completo y vio la tarjeta amarilla.



El gol del brasileño Lucas Silva desequilibró el encuentro al borde del descanso y dio el triunfo al cuadro local. El Tottenham tendrá que remontar la desventaja el próximo jueves en el partido de vuelta que se jugará en Londres.



Además, el Roma que entrena el portugués Jose Mourinho puso un pie en la fase de grupos al vencer en el Medical Park Stadium al Trabzonspor turco (1-2).



El cuadro italiano tomó ventaja al inicio de la segunda parte por medio de Lorenzo Pellegrini, que recibió un balón del armenio Henrikh Mkhitaryan. Sin embargo, el Trabzonspor igualó con un cabezazo de Andreas Cornelius que superó a Rui Patricio.



Pero a nueve minutos del final, el Roma logró el triunfo con el tanto del uzbeko Eldor Shomurodov. Después, Mourinho dio entrada a los españoles Carles Pérez y Borja Mayoral que ocuparon el lugar de Mkhitaryan y Shomurodov.



También encarrilaron su clasificación el Unión Berlín, que goleó al KuPS finlandés (0-4), el Feyenoord, que arrolló al Elfsborg sueco (5-0) y el Stade Rennes tras vencer al Rosenborg noruego (2-0).



- Resultados de la ida de la última ronda de clasificación:



Shakhter Karagandy (KAZ) 1 - Maccabi Tel Aviv (ISR) 2



Flora (EST) 4 - Shamrock Rovers (IRL) 2



KuPS Kuopio (FIN) 0 - Union Berlín (ALE) 4



Qarabag (AZE) 1 - Aberdeen (ESC) 0



Rakow (POL) 1 - Gante (Bel) 0



Hapoel Beer Sheva (ISR) 0 - Anorthosis (CYP) 0



LAK Linz (AUT) 1 - St. Johnstone (ESC) 1



Neftci Baku (AZE) 3 - Maccabi Haifa (Isr) 3



Victoria Plzen (CZE) 2 - CSKA Sofia (BUL) 0



Riga FC (LET) 1 - Lincoln (GIB) 1



Zalgiris (LTU) 2 - Bodo/Glimt (NOR) 2



Basilea (SUI) 3 - Hammarby (SWE) 1



Fola (LUX) 1 - Kairat Almaty (KAZ) 4



Trabzonspor (TUR) 1 - Roma (ITA) 2



Anderlecht (BEL) 3 - Vitesse (NED) 3



Feyenoord (NED) 5 - Elfsborg (SWE) 0



Jablonec (CZE) 5 - Zilina (SVK) 1



PAOK Salónica (GRE) 1 - Rijeka (CRO) 1



Sivasspor (TUR) 1 - Copenhague (DIN) 2



Stade Rennes (FRA) 2 - Rosenborg (NOR) 0



Pacos Ferreira (POR) 1 - Tottenham (ING) 0



Santa Clara (POR) . - Partizan (SRB) en juego



- Los partidos de vuelta se disputarán el 26 de agosto. EFE