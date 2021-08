Pochettino: "Kylian es nuestro y no veo que no esté en el PSG este curso"

Fútbol Internacional

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, dijo este jueves tomarse con "humor" los rumores que hay en torno a la salida o no de Kylian Mbappé y apuntó que el delantero es su jugador y no prevé que no esté con ellos esta temporada.



"Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes contra el Stade Brestois.



El jugador tiene un año más de contrato, hasta 2022, aunque en la prensa se especula sobre su posible fichaje por el Real Madrid.



"Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto por experiencia que algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser y muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo", sostuvo.



Pochettino insistió en que ve al jugador "motivado y trabajando también muy duro para hacer una buena temporada".



El entrenador aseguró además que no está al corriente de si el delantero ha comunicado al resto del equipo su decisión.



"Yo no estoy en ese grupo de jugadores. Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Pero está clarísimo que tiene un año más de contrato si no renueva, o sea que es jugador del PSG. Nosotros estamos contentos y por lo que él me muestra a mí, está contento con nosotros también", añadió.



Por eso quitó importancia a los rumores que circulan en este mercato estival, que finaliza este 31 de agosto.



"Me gusta este periodo, me lo tomo muchas veces con cierto humor y siendo positivo también porque creo que este periodo es parte también del fútbol. (...) Sabemos que Kylian es nuestro jugador y queremos que esté con el PSG", concluyó. EFE