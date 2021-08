Tuchel: "Es una final y no se trata de repartir minutos"

Fútbol Internacional

EFE.

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, señaló en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa, que este miércoles le enfrenta al Villarreal en Belfast, que la mayoría de los internacionales de su plantilla, que han participado este verano con sus selecciones, no están en condiciones de jugar todo el encuentro y que ha de analizar si pueden aportar más desde el banquillo o desde el inicio.



"De los internacionales podrían jugar algunos aunque no creo que puedan hacerlo los 90 minutos, no tienen ritmo. Jugar una final europea con tan solo ocho días de entrenamiento es demasiado pronto para ellos, hay que buscar un balance y los que llevan más minutos de pretemporada merecen empezar y luego podemos hacer cinco cambios aunque no me gusta pensar antes en esto", explicó.



"Algunos jugadores (internacionales) podrían empezar pero hay que ver quien podría tener más influencia desde el banquillo. Es una final y no se trata de repartir minutos, ya que se trata del primer título en juego de la temporada", recalcó.



El técnico alemán, que se hizo cargo del Chelsea a mitad de la pasada campaña y que fue capaz de llevarles a ganar la Liga de Campeones, admitió que su primera pretemporada al frente del conjunto londinense ha sido complicada.



"Mañana llegamos a la final con un equipo con jugadores que pueden jugar 45 minutos y otros que han hecho toda la pretemporada y han disputado cuatro partidos. Es un grupo muy distinto en los físico. Fue un reto esta pretemporada con el coronavirus y sin ninguna pausa por la Eurocopa y la Copa América, por lo que ha sido difícil", apuntó.



"Así llegamos a este partido tan importante para nosotros y que también es de preparación para una temporada muy larga y difícil, tendremos jugadores con mejor forma física más adelante", añadió.



Tuchel esquivó las preguntas sobre el posible fichaje del delantero belga Romelu Lukaku y aunque admitió que el club trabaja en reforzar la plantilla se mostró contento por haber podido mantener al grupo que les llevó al éxito la pasada campaña.



Con posterioridad a la comparecencia del técnico participaron en la rueda de prensa los jugadores Antonio Rüdiger y Marteo Kovacic. El internacional croata, ex del Real Madrid, señaló que tras conquistar la Liga de Campeones "queremos seguir ganando títulos y mañana tenemos la primera posibilidad ante un rival muy bueno"



"Somos un equipo joven que la pasada temporada demostró su potencial y queremos continuar igual en el primer torneo de la temporada", apostilló.



En una línea similar se expresó el internacional alemán quien señaló que "la temporada pasada fue una gran éxito y queremos basarnos en ella para mejorar y eso empieza mañana en la final", concluyó.