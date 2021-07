Pineda y Salcedo ponen a México en otra final, de nuevo ante EEUU

Fútbol Internacional

Viernes 30| 7:15 am





La selección de México se impuso este jueves, con goles de Héctor Herrera y Orbelin Pineda, por 2-1 a su similar de Canadá, en el segundo partido de las semifinales de la decimosexta edición de la Copa Oro y reivindicó su condición de campeón defensor.



El Tri defenderá su título este domingo ante Estados Unidos, final que se repetirá por sexta vez, que también vivió su momento de suspenso al vencer por 0-1 a Catar, en el primer partido de las semifinales disputado en el Q2 de Houston.



Aunque México dejó muchas interrogantes sobre su juego, al final el equipo que dirige el entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino, encontró la manera de llevarse el triunfo, gracias al gol que consiguió el jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, cuando se estaba en el tiempo de descuento (90+1).



Antes, el joven Tajon Buchanan, el mejor jugador del partido, del Revolution de Nueva Inglaterra de la MLS, marcó a los 57 minutos el gol del empate de Canadá, que estuvo abajo desde el minuto 45+2 de la primera etapa con un penal ejecutado a la perfección por Orbelin Pineda.



La ventaja no le dio tranquilidad al fútbol colectivo de los mexicanos que en la segunda parte, como sucedió en la primera, fueron dominados por una joven selección de Canadá, que demostró el gran momento que atraviesan.



Aunque no hacía su mejor fútbol, México pudo aumentar con una polémica decisión del VAR en el minuto 63, cuando el árbitro del encuentro, el jamaiquino Daneon Parchment, señaló un segundo penalti cometido por el defensa Mark-Anthony Kaye contra el delantero Jesús Corona.



El responsable de tirar la pena máxima por parte de México fue el defensa Carlos Salcedo y el arquero de Canadá, Maxime Crepeau, le adivinó sus intenciones y se lo paró de manera magistral.



El falló de Salcedo cayó como una losa en el juego de México y Canadá se hizo dueña del partido que pudo haber definido a su favor de no haber sido por la buena labor del arquero Alfredo Talavera.



Ambos guardametas fueron los artífices de que el partido tuviera suspenso hasta el final cuando llegó la jugada decisiva del triunfo que generó el mediocampista Rodolfo Pizarro con un pase perfecto a Herrera, para que de pierna izquierda el mexicano venciera en el minuto 90+1 por bajo a Crepeau.



El partido terminó con un gran gol y el triunfo de México, mientras que Canadá se quedó con el triunfo moral de haber sido merecedor también de la final.



México dio su primer aviso muy temprano, al minuto 2, con un remate de cabeza del delantero Rogelio Funes Mori que fue rechazado por Crepeau.



El guardameta canadiense volvió a realizar una atajada al 9 cuando detuvo un disparo que Herrera conectó desde fuera del área.



Canadá intentó causar daño por los costados con las llegadas de Buchanan por derecha y de Richie Laryea quien por izquierda superó primero a Luis Rodríguez y luego a Edson Álvarez para después estrellar su remate en el cancerbero Alfredo Talavera al minuto 13.



De nuevo, a los 17, el peligro se sintió en el cuadro bajo mexicano cuando Salcedo dejó rebotar el balón y lo perdió ante Tesho Akindele; la jugada finalizó con un disparo de Stephen Eustaquio que se fue por encima del travesaño.



Un nuevo error cometió la defensa mexicana en su área; al 25 Héctor Moreno perdió la pelota ante Jonathan Osorio ya cerca del arco, Buchanan intentó el remate que tapó Álvarez.



Funes Mori volvió a causar peligro al 30 con un disparo lejano que controló Crepeau, que al final sería la gran figura del partido, pero que no pudo evitar la eliminación de Canadá.



Ficha técnica:



2 - México: Alfredo Talavera; Luis Rodriguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Jonathan Dos Santos (m.61, Erick Gutiérrez), Héctor Herrera, Edson Álvarez; Jesús Corona (m.90+10, Néstor Araujo), Rogelio Funes Mori y Orbelín Pineda (m.78, Rodolfo Pizarro).



Seleccionador: Gerardo "Tata" Martino



1 - Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Doneil Henry, Kamal Miller; Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Mark-Anthony Kaye (m.78, Liam Fraser), Tajon Buchanan; Jonathan Osorio, Tesho Akindele (m.69, Theodor Corbeanu) y Junior Hoilett.



Seleccionador: John Herdman



Goles: 1-0, m.45+2: Orbelín Pineda de penalti. 1-1, m.57: Tajon Buchanan. 2-1, m.90+1: Héctor Herrera.



Árbitro: El jamaiquino Daneon Parchment amonestó a Doneil Henry, Junior Hoilett, Tajon Buchanan y Maxime Crepeau de Canadá y por México fueron Erick Gutiérrez y Jesús Gallardo.



Incidencias: Segundo partido de las semifinales de la decimosexta edición de la Copa Oro, que se disputó en el NRG Stadium de Houston (Texas) ante más de 70.000 aficionados. / EFE