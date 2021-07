Atlético Mineiro se medirá con cautela al Boca Juniors sin Jair ni Vargas

Fútbol Internacional

(EFE).- El Atlético Mineiro, confiado por el buen momento que vive en la Liga brasileña, se medirá con cautela este martes al Boca Juniors argentino por sufrir la baja de tres de sus principales jugadores, en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores en Belo Horizonte.



El conjunto brasileño, que necesita una vitoria simple para avanzar a cuartos de final, se enfrentará a un club argentino enojado y que busca la victoria que le arrebató el árbitro en el partido en Buenos Aires, al anular un gol válido.



El "Galo" (gallo) enfrentará al Boca sin el centrocampista Jair ni el atacante chileno Eduardo Vargas que no estarán en el Mineirao de Belo Horizonte.



El volante brasileño sufrió una luxación en el hombro durante el partido del sábado contra el Corinthians y el delantero chileno dio positivo por covid.



Además de Jair y de Vargas, el equipo minero tampoco tendrá al defensa Guilherme Arana, convocado para jugar con la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, ni con los delanteros Keno y Marrony, que todavía se recuperan de lesiones.



Pese a las bajas, el Atlético Mineiro está confiado tras el triunfo ante el Corinthians por 1-2 este fin de semana en Sao Paulo, con un doblete de Hulk, que lo ubicó de segundo en el Campeonato Brasileño, a solo tres puntos del también paulista Palmeiras que lidera con 28 el torneo.



El entrenador Alexi Stival "Cuca" contaba con Jair para definir ante los argentinos, aunque en el partido de ida el volante no estuvo en la titular. Con su ausencia, el entrenador posiblemente dejará la misma alineación que llevó a la Bombonera una semana atrás, aunque con alguna sorpresa.



El técnico del Mineiro puso a entrenar el domingo a Jéfferson Savarino, que venía recuperándose de una dolencia muscular, por lo que el extremo venezolano puede entrar a reforzar al equipo el martes.



Tampoco se descarta la participación de Nacho Fernández, pues el centrocampista argentino, que está en recuperación muscular, estuvo entrenando en campo, así como el experimentado defensa central Rever.



Sin sancionados ni nuevos lesionados, el Boca parece que también repetirá la titular del partido de ida, luego de que su técnico, Miguel Angel Russo, pusiera a trabajar al onceno que disputó el partido de ida en Buenos Aires.



El viernes, el conjunto "xeneize" igualó 1-1 en su visita al Unión de Santa Fe en el comienzo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.



Sin ningún jugador positivo por la covid, todo el plantel argentino viajará este lunes a Belo Horizonte, al parecer con solo un refuerzo: el tercer arquero Ramiro García.



No obstante, medios locales señalan que aún está en duda si Russo decide cambiar el esquema y jugar el martes con tres defensores, con lo que Lisandro López ingresaría a la cancha en vez de Cristian Medina.



- Alineaciones probables:



.Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Réver, Júnior Alonso, Nathan Silva; Allan, Tchê Tchê, Matías Zaracho, Ignacio "Nacho" Fernández; Jefferson Savarino y Hulk.



Entrenador: Alexi Stival "Cuca".



.Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Esteban Rolón, Cristian Medina, Diego González; Cristian Pavón, Sebastián Villa y Norberto Briasco.



Entrenador: Miguel Ángel Russo



Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich quien estará apoyado de sus compatriotas Carlos Barreiro y Martin Soppi.



Estadio: Estadio Mineirao, de Belo Horizonte.



Hora: 19.15 hora local (00.30 GMT del miércoles). EFE