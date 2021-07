Seleccionador venezolano de Panamá Futsal irá con la suya al Mundial

Fútbol Internacional

Lunes 19| 10:37 pm





Ciudad de Panamá. El venezolano José Botana, técnico de la selección de fútbol sala de Panamá, señaló este martes que el grupo que irá de gira a Brasil es lo más cercano al equipo que afrontará el Mundial de Fútbol Sala 2021, que se jugará el Lituania del 12 de septiembre al 3 de octubre.



"Dentro de la preparación, si no ocurre lesión, seguramente será muy parecido el grupo al que llevemos a Lituania, porque lo que se busca es que estos jugadores agarren ese roce competitivo, esa experiencia de jugar con equipos y selecciones", indicó el timonel del equipo panameño luego del entrenamiento.



Botana dejó claro que el grupo está "volando" y que las sensaciones son positivas.



"Los entrenamientos han sido intensos y tácticos", precisó el técnico suramericano.



Los panameños viajarán el miércoles próximo hacia Brasil y su primer compromiso allí será el 24 de julio ante el Sao Paulo FC.



"Vamos a viajar a Brasil para prepararnos con la mayor ilusión del mundo y sabiendo que esta gira va a aportar a los chicos ese roce internacional que necesitan y ese roce competitivo contra verdaderos profesionales de esta disciplina", señaló.



Agregó que mientras la gira, el equipo entrenará en buenas instalaciones, trabajará para llegar de la mejor manera en un tabloncillo 40x20, en doble y triple turnos, "para que entiendan como trabajan los profesionales".



Botana convocó para la gira en Brasil a 15 jugadores, pero llama la atención que algunos que destacaron en la eliminatoria de Guatemala no están en la lista, entre esos el goleador del torneo, Carlos Pérez.



Sobre la ausencia de Pérez, Botana aclaró que el jugador "fue llamado, después que llegamos de Guatemala, pero presentó unas molestias y tuvo 15 días trabajando al margen del grupo".



"Los chicos están volando, son jóvenes, y aquí el que da algo de ventaja los demás lo aprovechan, es un deporte asociativo y no de nombre y eso es lo que buscamos de esta nueva Panamá", puntualizó.



Advirtió que "la decisión más difícil" será elegir a los mejores 16 para el Mundial de Lituania.



Botana indicó que ya tienen estudiados algunos rivales del Mundial, entre esos a República Checa, el primero en enfrentar en la justa.



"Será difícil, pero seguimos con la misma ilusión y objetivos, de tratar de meter a Panamá entre los ocho mejores del mundo y que una vez por toda esta disciplina dé el salto que se merece en este país", manifestó. / EFE