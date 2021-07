Olimpia e Internacional empatan sin goles y la llave queda abierta

Fútbol Internacional

Olimpia de Paraguay e Internacional empataron 0-0 este jueves en la ida de octavos de la Copa Libertadores, en un partido que estuvo plagado de oportunidades de gol por parte de ambos equipos y en el que se vieron las caras dos técnicos uruguayos: Sergio Órteman por los asuncenos y Daniel Aguirre por los de Porto Alegre.



La tónica de lo que fue el encuentro, abierto en los noventa minutos, tuvo como primera batuta a Internacional, que a la media hora se impuso con Caio Vidal como catalizador.



Vidal dio dos serios avisos en ese periodo, con disparos de gol respondidos con paradas de categoría del meta Alfredo Aguilar.



Tuvo momentos de apuro el equipo de Órteman, que no juega en competición desde la finalización del Apertura, en mayo.



No obstante el Decano se hizo valer en el último cuarto, con un juego de conjunto en el que combinaron en ataque Jorge Recalde y Derlis González, muy bien compenetrado con Iván Torres.



Internacional pareció un tanto desfondado para hacer crecer a Olimpia, que pudo haber marcado a minutos del cierre de la primera mitad con un trallazo de su goleador, Isidro Pitta, que obligó a dar una exhibición al arquero Daniel.



La superioridad al inicio de las segunda fue neta de los locales, lanzados arriba y a punto de hacer el primero ante las dudas de Daniel, al que salvó la papeleta el defensa Yuri Alberto despejando un balón que se colaba tras cabezazo de Antolín Alcaraz, quien por su impecable labor en defensa fue la figura del As de Copas.



El riesgo al contragolpe fue escenificado por Patrick, que estuvo cerca de estrenar al grupo de Aguirre.



La partitura se mantuvo con un toma y daca que anticipaba el gol para cualquiera de los contendientes, por ejemplo Olimpia, que lo tuvo en el 55 en las botas del "Pollo" Recalde, a metros de un Daniel que se lució en la más clara de los locales en esa franja.



Recalde, con molestias, dio el paso al veterano Roque Santa Cruz, que era duda por larga lesión, y se sumó a un partido que estaba abierto.



De hecho, en el 71 Victor Salazar desperdició una genial jugada personal de González, al contragolpe, que le sirvió a placer para que el defensa argentino lanzara fuera rozando el poste, con Daniel batido.



Sin embargo se conectó Internacional con la energía de Patrick, el rey del caño y fuente de peligro en esos minutos finales.



Empate y la pelota en casa de los brasileños, que no estuvieron a la altura de los dos duelos con Olimpia en la fase de grupos, el avasallador 6-1 de la ida y el 0-1 de la vuelta.



Arbitraje maestro del uruguayo Esteban Ostojich, que pitó la final de la Copa América. / EFE