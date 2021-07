Kroos pone fin a su carrera como internacional para concentrarse en el Madrid

Fútbol Internacional

El centrocampista alemán Toni Kroos anunció el fin de su carrera como internacional para concentrarse de lleno en sus metas con el Real Madrid.



El jugador dijo en su cuenta de Instagram que se trata de una decisión meditada con anterioridad, con lo que la derrota contra Inglaterra por 2-0 en octavos de final de la Eurocopa ha sido su último partido como internacional.



"He jugado 106 veces para Alemania. No habrá una vez más. Hubiera deseado, y lo hubiera dado todo, porque fueran 109 partidos y haber cerrado mi carrera con el título de la Eurocopa", dijo Kroos.



Kroos debutó en la selección alemana en marzo de 2010 y fue titular en el equipo que se coronó campeón del mundo en 2014.



"La decisión de dejar la selección después del torneo la había tomado ya hacía un tiempo. Para mí era claro que no iba a estar disponible para Catar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las metas con el Real Madrid", aseguró.



"Para ello necesito las pausas que como internacional no he tenido desde hace 11 años", añadió.



Kroos terminó su mensaje diciendo que había sido un honor vestir la camiseta de la selección y agradeciendo a los aficionados, a los compañeros y al ahora ex seleccionador Joachim Löw.



"Ante todo quiero agradecer a Joggi Löw. Él me hizo internacional y campeón del mundo, el confió en mí. Hemos escrito una larga historia de éxito", dijo. EFE