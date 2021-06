Scaloni ratifica que Argentina tiene un estilo y un funcionamiento definido

Fútbol Internacional

Domingo 13| 9:08 pm





(EFE).- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, no confirmó la alineación titular para el encuentro ante Chile pero señalo que se respetará "un estilo y un funcionamiento definido" para el estreno en la Copa América.



El equipo está "casi confirmado" y "no habrá muchas modificaciones con respecto al último partido", señaló el entrenador que repetirá varios de los nombres que lograron el empate 2-2 con Colombia en Barranquilla por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas.



"Hay una idea y eso no va a cambiar. Me interesa la posesión si el equipo tiene la pelota para atacar. En el último partido hemos tenido muchas situaciones de gol y eso es lo importante", señaló el técnico en una conferencia de prensa virtual tras la llegada de la delegación albiceleste a Río de Janeiro.



Al ser consultado sobre la ausencia de Alexis Sánchez por lesión en La Roja, Scaloni reflexionó: "Es un gran jugador. Pero cuando un equipo pierde a una de sus figuras, se hace más fuerte. Es una baja importante, pero Chile tiene con qué reemplazarlo".



"Nosotros recuperamos jugadores con respecto al último partido con Chile. Ellos siguen siendo un equipo competitivo, con buenas individualidades. Sergio Agüero tiene la misma posibilidad de jugar que el resto de sus compañeros. Está recuperando ritmo en los entrenamientos y está disponible para mañana", señaló.



"Nos hubiera gustado jugar en casa, no hay dudas. Pero lo importante es que sea una fiesta del fútbol, que es lo que todos queremos”, concluyó. EFE