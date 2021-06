Bélgica arranca sin sus estrellas, De Bruyne y Hazard

Fútbol Internacional

Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los “Diablos rojos” son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial.



“No se puede ganar un torneo con once jugadores”, comentó el español Roberto Martínez, seleccionador belga.



Al mal tiempo, buena cara. De Bruyne aún no se ha recuperado del golpe en el rostro que recibió en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. No jugó ninguno de los dos amistosos, aunque Martínez apuntó que no debería necesitar una máscara.



Según la prensa, el jugador reconoció al rey Felipe de Bélgica, que visitó hace unos días la concentración, que se está preparando para el segundo partido, ya que, aunque se siente mucho mejor, aún siente dolor en la zona afectada.



A la baja del centrocampista del Manchester City se suma la de Eden Hazard. El madridista sí jugó diez minutos en el amistoso con Croacia, pero todo apunta a que tampoco saldrá de inicio.



Hazard jugó de titular contra Osasuna y Chelsea a principios de mayo, pero desde entonces no ha disputado más de media hora, sea con la camiseta blanca o con la casaca nacional. Martínez lo reservará para rivales de mayor enjundia.



El mismo jugador reconoció la víspera que no está “al cien por cien” y que serán los médicos los que tengan la última palabra.



Tampoco parece que vaya a ser de la partida Witsel (Borussia Dortmund), un jugador clave para el español en el centro del campo, ya que aún no está plenamente recuperado de la rotura del tendón de aquiles que sufrió en enero.



Martínez esconderá sus cartas hasta el último momento. De hecho, el equipo belga llegó a San Petersburgo a la hora de comer y celebrará un único entrenamiento vespertino en el vetusto estadio Petrovski, antiguo hogar del Zenit.



Son fijos Courtois en la portería; Toby Alderwireld, Jason Denayer y Jan Vertonghen en el centro de la defensa; Tielemans y Dendoncker en el medio del campo; y Romelu Lukaku en la delantera.



Los principales candidatos a cubrir las otras tres posiciones son Meunier en el lateral derecho, aunque Castagne le pisa los talones; Chadli por la izquierda, aunque el hermano de Hazard, Thorgan, jugó mejor contra los croatas.



En cuanto a los dos acompañantes de Lukaku, casi seguro que serán el atlético Yanick Carrasco, que se encuentra en gran forma, y el veterano napolitano Dries Mertens.



Nombrado mejor jugador de la serie A, todas las esperanzas están depositadas en Lukaku, el encargado de que la generación de oro del fútbol belga arranque con buen pie la búsqueda del ansiado título que no acaba de llegar.



En cuanto a Rusia, la duda es si el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, optará por “poner el autobús” o presionar la salida del balón de los belgas. Algunos analistas rusos le han advertido que jugar de tú a tú a los belgas puede tener consecuencias catastróficas para el equipo local.



Bélgica derrotó con clara superioridad a los rusos en los últimos dos partidos (3-1 y 1-4), por lo que Cherchésov debería haber aprendido la lección.



La lesión del tercer central, Fiódor Kudriashov, le ha trastocado los planes. Pero el positivo por coronavirus del delantero Andréi Mostovói, anunciado el viernes, le permitió convocar a otro defensa, Román Yevguéniev, del Dinamo Moscú.



Podría optar, como hizo con los búlgaros en el último partido, por colocar al pulmón del Lokomotiv, Dmitri Bárinov, delante de la defensa, y a dos laterales largos, como el diestro Mario Fernandes, que parece recuperado de sus molestias, y el veterano Zhirkov o el joven Kuzyáev por la izquierda.



Rusia encadenó una racha muy buena desde que alcanzara los cuartos de final en el último mundial tras eliminar a España en la tanda de penaltis. Pero desde hace un año ha bajado notablemente el nivel.



Jugar en casa en un estadio con capacidad para 30.000 espectadores es una ventaja, pero deberá proponer y no sólo defenderse, teniendo en cuenta que la defensa y el portero, Shunin, despiertan muchas dudas.



La responsabilidad en ataque le corresponderá al siberiano Alexandr Golovín (Mónaco) y, en caso de que salga de titular, también al fino zurdo del Atalanta, Alexéi Miranchuk. El valencianista Chéryshev no parece tener opciones de salir de inicio, aunque Cherchésov podría recurrir a él como revulsivo.



Pero el líder del equipo y por el que pasan todas las jugadas de gol es el gigantón Artiom Dzyuba. Del rendimiento del máximo goleador de la liga rusa dependerá mucho qué lejos llegarán los rusos en la Eurocopa.



- Alineaciones probables:



Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard; Mertens, Carrasco y Lukaku.



Rusia: Shunin; Mario Fernandes, Sémenov, Dzhikiya, Kuzyáev o Zhirkov; Bárinov, Ozdóev, Zobnin; Golovín, Iónov o Miranchuk; y Dzyuba.



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)



Estadio: Krestovski (30.000 espectadores, mitad del aforo).EFE