Suárez: Uruguay no estuvo "a la altura" pero afronta con "ilusión" la Copa

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 11:48 am





El delantero uruguayo Luis Suárez reconoció este miércoles que la selección que dirige Oscar Washington Tabárez no estuvo "a la altura" de lo esperado en la doble cita de las eliminatorias mundialistas, pero que afronta con "mucha ilusión" la Copa América.



En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter nada más llegar a Uruguay procedente de Venezuela, donde la Celeste empató 0-0 en la víspera ante el combinado local, el delantero del Atlético de Madrid apuntó que el equipo debe "mejorar".



"Ayer no se ganó que era lo que queríamos. Nos quedamos con sensaciones de no haber estado a la altura que nos identifica. NADIE (sic) dijo que las ELIMINATORIAS (sic) son fáciles. Ahora ser consciente que hay cosas que mejorar como siempre y prepararse para algo que nos genera MUCHA ILUSIÓN (sic)", publicó Suárez.



La selección uruguaya de fútbol llegó este miércoles por la mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco, situado en las afueras de Montevideo, procedente de Caracas y abordó dos autobuses rumbo al Complejo Celeste.



En esta instalación deportiva, el combinado a las órdenes de Tabárez se mantendrá concentrado hasta viajar a Brasil, donde debutará en la Copa América el 18 de junio contra Argentina.



Según informó en sus redes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los jugadores fueron sometidos al test PCR para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 y, posteriormente, reanudarán los entrenamientos.



Tras sendos empates sin goles ante Paraguay y Venezuela, Uruguay ocupa la cuarta plaza de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, con 8 puntos, por detrás de Brasil (18), Argentina (12) y Ecuador (9), aunque con una sensación de mal juego y con un negativo saldo de 287 minutos sin marcar.



Para la Copa América, la Celeste recupera a Edinson Cavani, quien estaba suspendido por su expulsión ante Brasil en la cuarta fecha mundialista, además de a Maxi Gómez y Giorgian de Arrascaeta, quienes dieron positivo por covid-19, y Darwin Núñez, lesionado.



No obstante, será este jueves cuando se conozca el listado definitivo de jugadores que viajarán a Brasil con el propósito de sumar la decimosexta Copa América para las vitrinas de Uruguay, 10 años después de su última conquista, en Argentina. / EFE