Courtois seguro de que Hazard quiere quedarse en Real Madrid

Thibaut Courtois, portero de la selección belga, está "cien por cien seguro" de que el capitán de los "Diablos rojos" y atacante del Real Madrid Eden Hazard quiere quedarse en el equipo blanco.



"Estoy 100% seguro de ello. No quiere moverse. Sólo la prensa de Madrid escribe sobre el deseo de irse", aseguró Courtois en una entrevista que este sábado publica el diario belga "Le Soir".



Según Courtois, Hazard "todavía quiere ser un jugador importante en el Real y ayudar al club a ganar títulos".



El portero también se pronunció sobre las lesiones del capitán de la selección belga y aseguró que "está más en forma que nunca".



"Ha estado trabajando duro en el gimnasio durante los últimos meses. Ahora está en plena forma. Está más en forma que nunca. En los entrenamientos, lo vi muy eficiente y muy activo", afirmó.



El jugador, que ha sufrido numerosas lesiones en las dos últimas temporadas y aún arrastra dolores en una pierna, jugará 45 minutos mañana ) contra Croacia, en el segundo y último amistoso de Bélgica antes de la Eurocopa.



"Si puede jugar un poco contra Croacia y ser importante en la Eurocopa, será muy bueno para la selección. Para él y para el Real en la próxima temporada", añadió Courtois.



Para el portero belga no hay duda de que Hazard quiere quedarse en el Real Madrid, incluso pese a la marcha de Zinedine Zidane como entrenador.



"Con Zidane, todo el mundo tuvo un buen contacto. Pero Carlo Ancelotti sabrá quién es Eden Hazard y qué jugador es. Depende de Eden hacerlo en el campo. Conocemos sus cualidades y no debemos dudarlo", dijo.



Courtois se mostró convencido además de que Hazard puede remontar en el Real Madrid y superar todas las críticas recibidas.



"Sí, quiere aguantar, jugar sin lesiones y ganar títulos. En el Real Madrid hay críticas todo el tiempo y para todos (...) Todos sabemos que en el Real hay presión y críticas de la prensa y de los aficionados. Eden puede afrontar eso. Lo conozco lo suficientemente bien como para decir eso. Todavía puede cambiar todo", afirmó.



En este sentido, el seleccionador de los "Diablos Rojos", Roberto Martínez, dijo hoy en rueda de prensa que Hazard está "feliz" y sonriendo" en la concentración de la selección y que espera que recupere la "confianza" para llegar a su máximo nivel en la Eurocopa.



Hazard no participó en el encuentro amistoso contra Grecia del pasado jueves (1-1).



Bélgica, que fue tercera en el Mundial de Rusia 2018, iniciará la Eurocopa el 12 de junio contra Rusia y se medirá a continuación contra Dinamarca y Finlandia.

