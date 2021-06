Uruguay no hace daño a Paraguay y cede 2 puntos más en el Centenario

Fútbol Internacional

(EFE).- Uruguay cedió este jueves a Paraguay un empate 0-0 en el estadio Centenario que deja a ambas selecciones con los mismos 7 puntos al cabo de un partido luchado y de escasas situaciones de gol correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.



Hoy los porteros fueron casi espectadores y apenas tuvieron participación.



Cuando todavía no había pasado el primer minuto de juego, Uruguay buscó rápidamente a Luis Suárez, quien se volcó desde el centro hacia la izquierda.



Del otro lado, el lateral Omar Alderete se lanzó por la izquierda intentando conectarse con Miguel Almirón y con Ángel Romero, el goleador de la albirroja en las eliminatorias.



Custodiados por tres centrales, los laterales celestes se adelantaron en el campo y ayudaron a los centrocampistas para que los dirigidos por Óscar Washington Tabárez pudieran presionar de manera constante la salida desde el fondo de su rival.



Sobre los diez minutos, luego de un tiro libre lejano ejecutado de gran manera por Federico Valverde, Suárez se perdió el primer tanto dentro del área chica de forma increíble. Ese fue el primer aviso del futbolistas del Atlético de Madrid.



Paraguay no se quedó atrás y respondió primero con un potente disparo de Ángel Romero que hizo volar a Fernando Muslera y luego con un cabezazo de Alderete que el portero paró sin problemas.



Con el encuentro igualado sin tantos, Jonathan Rodríguez aprovechó un pase dentro del área de Matías Vecino y venció a Antony Silva. Sin embargo, el grito de los uruguayos se apagó cuando el asistente levantó su bandera marcando una posición adelantada de Viña que generó muchas dudas.



El lateral del Palmeiras no tocó el balón en ningún momento de la jugada y nunca quedó claro si molestó la visión del portero frente a un disparo de Suárez.



En los últimos 20 minutos de la primera parte, el encuentro se estacionó en la mitad del campo y las opciones de peligro desaparecieron por completo. Rodrigo Bentancur vio la tarjeta amarilla y quedó suspendido para el duelo entre Venezuela y Uruguay de la próxima jornada.



En el comienzo de la segunda parte, el juego no cambió y el balón estuvo una vez más alejado de las áreas. Los entrenadores trataron de cambiar con variantes que fueron más ofensivas por el lado del combinado local.



El ingreso de Facundo Torres le dio más juego a Uruguay, que se acercó una vez más por intermedio de Suárez. En el día de su debut, el joven centrocampista del Peñarol trató de manejar el balón y empujo constantemente a su equipo, aunque con poco éxito.



Paraguay apostó por el contragolpe con la velocidad de Almirón, pero el futbolista del Newcastle inglés fue bien controlado por José María Giménez y Diego Godín.



Con los dos equipos bien parados atrás, las situaciones no llegaron por ningún lado y el encuentro se terminó marchando con un empate sin tantos.



De esta forma, Uruguay se quedó sin ganar el segundo de tres encuentros.



- Ficha técnica:



0. Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña (m.82, Brian Rodríguez); Federico Valverde, Matías Vecino (m.57, Lucas Torreira), Rodrigo Bentancur; Jonathan Rodríguez (m.66, Facundo Torres) y Luis Suárez.



Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.



0. Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete; Gastón Giménez, Mathías Villasanti, Ángel Lucena (m.66, Richard Sáncez); Óscar Romero (m.66, Santiago Arzamendia), Ángel Romero (m.78, Antonio Bareiro) y Miguel Almirón (m.89, Gabriel Ávalos).



Seleccionador: Eduardo Berizzo.



Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Omar Alderete.



Incidencias: Partido de la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 jugado en el estadio Centenario de Montevideo. EFE