Arturo Vidal da positivo por covid-19 y no estará ante Argentina ni Bolivia

Fútbol Internacional

Martes 1| 5:45 am





El mediocampista chileno Arturo Vidal dio positivo por covid-19 tras realizarse un examen PCR preventivo luego de presentar un "síndrome febril" y se perderá los dos próximos duelos de clasificación al Mundial de Catar 2022, ante Argentina y Bolivia, informó este lunes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile.



El jugador se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico, por presentar el cuadro de amigdalitis pultácea severa, corroborado por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias y con controles de PCR negativos los días 25, 29 y 30 de mayo, detalló la ANFP en un comunicado.



La federación había hecho público horas antes que el jugador presentaba dicha dolencia, pero en ese momento señaló que los síntomas presentados no respondían a un cuadro infeccioso de covid-19 y tampoco a complicaciones derivadas de la vacuna contra el coronavirus que recibió la semana pasada.



"Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de covid positivo, al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la selección y me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos", publicó el astro del Inter de Milán en sus redes sociales.



"Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigadalitis que me tiene hospitalizado y hoy me entero de mi PCR positivo (...) esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de todos", agregó Vidal.



La ANFP destacó que el resto de la delegación ha obtenido resultados negativos en sus exámenes PCR y se continuará con la observación diaria para seguir la evolución del ex Bayer Munich, así como con los protocolos institucionales "con el propósito de minimizar riesgos".



Los dirigidos por Martín Lasarte tendrá su última práctica en el país mañana martes, para luego dirigirse a la ciudad de Santiago del Estero para enfrentar a Argentina este jueves.



Posteriormente, el 8 de junio, Chile jugará como local frente a Bolivia.



La Roja ocupa la sexta posición con cuatro puntos de doce posibles en el camino a Catar 2022.



Cinco días después de los partidos por eliminatorias, deberá afrontar una nueva edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo: la Copa América, que este lunes se supo que se jugará en Brasil.



Desde hace días, y pese al alto porcentaje de vacunados en el país (más del 52 % con las dos dosis) el país vive un repunte de contagios con cifras de casos nuevos similares a las de marzo y abril, cuando las autoridades pusieron en cuarentena a más del 90 % de la población y había más de un 95 % de ocupación hospitalaria. / EFE