Albiol: No recuerdo haber tirado un penalti desde infantiles

Miércoles 26| 7:16 pm





(EFE).- El defensa del Villarreal Raúl Albiol se mostró exultante tras proclamarse campeón de la Liga Europa ante el Manchester United, en los lanzamientos de penaltis y en los que tuvo que lanzar uno, una situación que no recuerda que se produjese en su carrera desde categoría infantil.



Tras una tanda de penaltis con veintidós lanzamientos el Villarreal se alzó con el título tras no fallar ni uno de los once de los que dispuso. "Ha sido increíble, una locura, es algo muy grande lo que hemos vivido y solo toca disfrutarlo a lo grande", dijo Albiol, que confesó que no habían ensayado los penaltis.



"Hemos alcanzado un triple premio. Además del título, gracias a este triunfo jugaremos la próxima edición de la Liga de Campeones y de la Supercopa de Europa. Es un sueño cumplido", dijo el defensa valenciano.



"Ahora nos vamos de vacaciones con la mayor alegría posible y a celebrarlo a lo grande", añadió. EFE