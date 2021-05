El todo o nada del PSG comienza mañana con la final de Copa ante el Mónaco

Fútbol Internacional

Martes 18| 1:00 pm





El París Saint-Germain (PSG) se juega mañana miércoles la final de la Copa de Francia ante el Mónaco, en una semana en la que los parisinos pueden llevarse dos títulos -el de Copa y el de Liga- o quedarse con las manos vacías por primera vez desde hace casi diez años.



El proyecto multimillonario del PSG tendrá su primera prueba de la semana ante el competente Mónaco de Cesc Fàbregas y Wissam Ben Yedder, en un encuentro que se disputa a puerta cerrada en el legendario Stade de France (afueras de París) a las 21:15 hora local (19:15 GMT).



El brasileño Neymar, sancionado por acumulación de amonestaciones, será el gran ausente a no ser que el Comité Nacional Olímpico y Deportivo de Francia (CNOSF) acepte el recurso del PSG. También el defensor Presnel Kimpembe está castigado.



"Aún no sabemos si podremos contar con ellos. Estamos esperando la decisión", señaló este martes el técnico del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, en la rueda de prensa previa al partido.



De la parte del Mónaco que entrena Nico Kovac, las bajas probables por lesión serán la del delantero Stevan Jovetic y el medio Sofiane Doip.



Pochettino advirtió de que "el Mónaco es un equipo sólido, con calidad", que pondrá las cosas difíciles a su escuadra.



Y aunque reconoció que sus hombres podrían "estar mejor" físicamente en el final de esta temporada tan exigente, no dejó de recalcar que están "bien".



Además, subrayó que "en una final hay un extra de motivación, de energía", por lo que consideró que el factor físico no será el determinante: "el equipo llega bien y mentalmente va a llegar bien, porque todo el mundo está excitado de poder jugar una final".



El PSG es el "rey copero" en Francia, con 13 entorchados, mientras que el Mónaco cuenta con 5.



Ambos equipos también tienen posibilidades de vencer la Liga este fin de semana.



Después de haber recortado dos puntos en la última fecha, el PSG está en el segundo lugar del campeonato, a un solo punto del Lille, cuando solo queda una jornada. En este último partido ante el Brest, le bastaría mejorar el resultado del líder, que se mide al Angers, para ser campeón.



El Mónaco, tercero, a tres puntos del Lille y a dos del PSG, sería campeón gracias a una carambola. Necesita que los dos pierdan y ganar al Lens de manera holgada (en caso de empate cuenta la diferencia de goles). EFE