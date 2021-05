La Libertadores de fútbol sala tiene ya tres clasificados a cuartos de final

Fútbol Internacional

Lunes 17| 9:00 pm





(EFE).- La Copa Libertadores de fútbol sala ya conoce a tres de los clasificados a cuartos de final del certamen tras las victorias del Corinthians, el Delta Te Quiero y el Carlos Barbosa luego de la segunda fecha disputada en el Polideportivo del departamento (provincia) de Florida, en el suroeste de Uruguay.



El Corinthians brasileño fue el destacado de la jornada luego de la gran goleada por 9-1 al Proyecto Latín boliviano en un juego que tuvo varios goles en ambos tiempos del juego y que le permite dominar el grupo B.



En el segundo lugar de este grupo quedó el Delta Te Quiero venezolano que, si bien acumula los mismos puntos que el Corinthians, tiene menor saldo de goles.



El conjunto de Venezuela se impuso ante el Peñarol uruguayo por 3-0 y también aseguró su clasificación a la próxima ronda de la competición.



El tercer clasificado del día fue el Carlos Barbosa brasileño, del Grupo A, uno de los favoritos a quedarse con el torneo, que venció por la mínima diferencia al San Lorenzo 1-0 y llegó a seis unidades.



En tanto, el Universitario de Perú se recuperó de su caída y venció al Societa Sportiva Bocca de Ecuador por 4-2 para sumar su primera victoria de la competición.



En el Grupo C que, de momento, es el que presenta mayor paridad del torneo, el Cerro Porteño paraguayo venció por 4-1 a la U de Chile mientras que el Alianza Platanera colombiano se impuso por 3-1 ante el Nacional de Uruguay.



De esta forma, el C es el único grupo que todavía no tiene ningún clasificado a los cuartos de final y todo se definirá en la última jornada de esta fase.



La edición 2021 del certamen cuenta con tres zonas de cuatro equipos cada una, que se medirán en un solo partido entre el domingo 16 y el martes 18 de mayo.



Una vez terminada la fase regular, los dos mejores equipos de cada zona, además de los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final, que comenzarán a jugarse el miércoles 19.



Finalmente, el sábado 22 de mayo, un día después de las semifinales, se disputará la final y el encuentro por el tercer puesto. EFE