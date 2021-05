El Táchira remonta y sorprende al Internacional de Porto Alegre

Fútbol Internacional

Miércoles 12| 12:04 am





(EFE).- El Deportivo Táchira venció este martes (2-1) al Internacional de Porto Alegre en la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores, tras remontar un partido que comenzó perdiendo y en el que parecía tenerlo todo en contra.



Tras esta victoria, los dos equipos quedan empatados con seis puntos, los mismos que el Always Ready boliviano, que tiene un partido pendiente frente al colista Olimpia.



Desde el inicio, se lanzó el Inter a rodear la portería que defendía Cristopher Varela, en lo que iba a convertirse en un asedio solo frenado por algunas imprecisiones de los jugadores del equipo brasileño y solitarios contragolpes locales.



La mejor oportunidad de los primeros 45 minutos la tuvo el Táchira en el minuto 19, cuando el panameño Freddy Góndola recibió en un contraataque un balón entre líneas, pero no fue capaz de definir frente a Marcelo Lomba.



Posteriormente, el Inter se volcó sobre la portería rival, solo frenado por errores puntuales y un terreno aparentemente seco que les dificultaba mover el balón con rapidez y favorecía la intensa defensa de los locales.



Incapaces de anotar un solo gol, los jugadores se fueron a los vestuarios del Polideportivo Pueblo Nuevo -vacío por la pandemia- con el marcador inicial.



Al regreso a la cancha, el Inter logró lo que había buscado durante la primera parte del modo más inesperado. En el minuto 50, los brasileños botaron un córner desde el lado izquierdo. En el centro del área, José Luis Granados agarró a Víctor Cuesta, al que casi le quitó la camiseta, y el árbitro no dudó en pitar penalti.



El encargado de lanzar, en el 52, fue Thiago Galiardo que, con jerarquía, lanzó duro al centro de la portería y, aunque el arquero la rozó, el balón fue directo al fondo de las redes.



Tras el gol, el Inter pareció desinflarse y los roles se invirtieron, con el Táchira volcado en busca del empate y el Colorado esperando su oportunidad al contragolpe.



Subió la intensidad y se agrandó el conjunto aurinegro que fue encerrando a su rival en su zona defensiva con ataques de todos los colores.



En el minuto 78, Nelson Hernández recibió un balón en la banda derecha, se internó en el área y lanzó un pase casi al punto de penalti.



Allí, un defensor del Inter que, en la mejor definición de "fuego amigo", trató de despejar pero la devolvió a Hernández, solo dentro del área pequeña para anotar el empate.



En un nuevo ataque del Táchira en el minuto 83, la defensa del Inter se durmió, Angarita no perdió la fe, peleó por un balón que parecía muy lejano y el arquero, forzado por la situación, le derribó, con lo que el árbitro pitó el segundo penalti del partido.



Maurice Cova no perdonó y anotó el gol de la victoria para el Táchira en el 85, un tanto que le permite a los venezolanos llevarse los tres puntos. EFE