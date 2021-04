El argentino Benedetto rescata un agónico empate para el Marsella

Fútbol Internacional

(EFE).- Un gol de cabeza del argentino Darío Benedetto a falta de cuatro minutos para la conclusión permitió al Olympique Marsella rescatar un agónico empate (1-1) en casa ante el Estrasburgo, que se antoja insuficiente para las aspiraciones europeas de los del argentino Jorge Sampaoli.



Una igualada que plasmó la incapacidad el conjunto marsellés, lastrado por el gris encuentro de Dimitri Payet y Florian Thauvin, de generar claras ocasiones de gol, pese a monopolizar la posesión del esférico.



Falta de mordiente de la que no pudo rescatar en esta ocasión al Olympique el español Pol Lirola, que llegaba al encuentro en racha, tras firmar dos goles y una asistencia en los dos últimos partidos.



De hecho, los de Sampaoli sólo fueron capaces de inquietar la portería rival en acciones a balón parado.



La más clara en un remate a los 17 minutos del argentino Leonardo Balerdi tras un saque de esquina botado por Thauvin, que el joven central argentino estrelló en el cuerpo del portero belga Matz Sels.



Todo lo contrario que el Estrasburgo que encontró en la figura del espigado delantero Ludovic Ajorque el camino para llevar la incertidumbre al área del Marsella.



Aunque sin acierto, ya que si a los 15 minutos Ajorque, que suma ya trece dianas este curso, se encontró con la pierna de Belardi, a los 33 cruzó en exceso su remate, mientras que en el 37 cabeceó el balón mansamente a las manos del portero Steve Mandanda.



Tres sustos que no hicieron reaccionar al Olympique de Marsella que siguió mostrándose igualmente plano en el arranque de la segunda mitad.



Una circunstancia que no desaprovechó el Estrasburgo, que ya había avisado con dos disparos lejanos del centrocampista Dimitri Lienard, para adelantarse a los 74 minutos en el marcador con un gol de cabeza del central serbio Stefan Mitrovic, exjugador del Valladolid, a la salida de un córner.



Resultado que hizo, por fin, reaccionar a los locales, que dos minutos después pudieron lograr la igualada en un remate desde fuera del área de Thavin que obligó a lucirse al guardameta del Estrasburgo.



Nada pudo hacer, sin embargo , el belga Sels por evitar el gol del argentino Darío Benedetto, que apenas tres minutos después de ingresar en el terreno de juego, estableció en el 86 el definitivo 1-1 al rematar de cabeza un centro desde la izquierda del brasileño Luis Henrique.



Un empate que deja a los del argentino Sampaoli en la sexta posición igualado a puntos con el Lens, que ocurra lo que ocurra este sábado en el encuentro que le medirá con el París Saint-Germain seguirá ocupando la última plaza que da derecho a disputar las competiciones europeas.EFE