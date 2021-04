Guardiola: "Neymar hubiera ganado dos o tres Champions más en el Barça"

Fútbol Internacional

Martes 27| 9:47 am





El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, asegura que si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, junto a Leo Messi y Luis Suárez, hubieran ganado dos o tres Champions más.



El técnico del City compareció ante los medios en la previa del duelo de semifinales de la Liga de Campeones con el Paris Saint Germain y se deshizo en halagos hacia el brasileño.



"Me acuerdo cuando veía vídeos de Neymar en todos lados y pensaba que era el rey del Santos. Los jugadores estaban boquiabiertos. Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, hubieran ganado dos o tres Champions más. Messi, Suárez y él eran el mejor tridente del mundo. Se fue a París, lo que no parece una mala decisión. Soy un admirador suyo", dijo Guardiola.



Estas serán las primeras semifinales del Manchester City desde que llegara Guardiola. Las últimas fueron en 2016, perdidas con el Real Madrid, cuando el entrenador era aún el chileno Manuel Pellegrini.



"No estamos en la élite de esta competición, pero queremos estar ahí. Cuando llegaron los dueños, querían que llegáramos a Europa y ahora tenemos suerte de estar donde estamos. Estoy increíblemente feliz de viajar a París para intentar ganar el partido y luego jugar contra el Crystal Palace y ganar uno de esos dos partidos que nos hacen falta para ser campeones", afirmó Guardiola.



"La Premier League es el título más importante, pero la Champions League es el más bonito", añadió. EFE