El uruguayo Rentistas intentará "picar" en su arriesgada visita a Brasil

Pocos días después de su histórico debut en la Copa Libertadores, el Rentistas de Uruguay se prepara para "picar" este jueves en su arriesgada visita a Brasil, donde el poderoso Sao Paulo espera al 'bicho colorado'.



Con una plantilla repleta de estrellas entre las que destacan Dani Alves y Joao Miranda, el conjunto dirigido por Hernán Crespo es uno de los serios candidatos a consagrarse campeón del certamen continental y así lo demostró en su primer encuentro, cuando goleó por 0-3 al Sporting Cristal.



Sin embargo, los uruguayos ya mostraron ante el Racing argentino que están preparados para frenar a un buen equipo e intentará repetir su buena actuación en el Morumbí.



El pasado miércoles, el Rentistas estuvo a minutos de conseguir una victoria y aunque se le escapó sobre el final, rescató un punto más que valioso.

Por esto es probable que el entrenador Martín Varini repita el once que saltó al campo del Estadio Centenario y que dio una muestra de carácter frente al que fuera campeón intercontinental en 1967 bajo las órdenes del histórico Juan José Pizzuti.



Así, quienes saltarían al campo serían Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Guillermo Fratta, Lucas Morales, Joaquín Sosa; Franco Pérez, Francisco Duarte, Ramiro Cristóbal, Agustín Acosta, Facundo Peraza y Salomón Rodríguez.



Por otra parte, el Peñarol y el Montevideo City Torque también se preparan para tener actividad internacional, aunque en este caso será por Copa Sudamericana.



Tras vencer por 5-1 al peruano Sport Huancayo, el equipo aurinegro visitará este jueves al Corinthians de Brasil, que en la primera jornada empató con el paraguayo River Plate.



Sin lesionados y con varios jugadores que atraviesan un gran momento, el entrenador del Peñarol, Mauricio Larriera, apostará por un once conformado por Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres; David Terans y Agustín Álvarez Martínez.



Un día antes, el Montevideo City Torque visitará al Independiente con probable vuelta a la titularidad de Santiago Scotto, quien ya cumplió la suspensión que tenía.



La semana pasada, los dirigidos por Pablo Marini empataron 1-1 con el Bahía de Brasil y ahora deberán ir por la victoria para trepar en un grupo liderado por los argentinos.



Seguramente, el director técnico opte por un once con Cristopher Fiermarin; Agustín Peña, Yonatthan Rak, Diego Arismendi, Andrew Teuten; Santiago Scotto, Álvaro Brun, Marcelo Allende, José Álvarez, Gustavo Del Prete y Santiago Rodríguez. EFE