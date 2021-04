Atlético Nacional viaja a Montevideo atento a posibles cambios en Nacional

Fútbol Internacional

Lunes 26| 8:56 pm





Medellín (Colombia). Atlético Nacional viajó este lunes a Montevideo con total atención en los posibles cambios que tendrá el Nacional uruguayo para el partido de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Gran Parque Central.



El conjunto 'verdolaga' se aisló en una burbuja con 24 jugadores desde antes de enfrentar a Universidad Católica de Chile, al que venció por 2-0 en el debut en la fase de grupos.



Con esos mismos convocados, el equipo verdiblanco de Medellín se desplazó a Bogotá para atender el compromiso de ida por los cuartos de final de la liga colombiana, que perdió el domingo por 1-0 ante La Equidad.



En la tarde del lunes empezó el desplazamiento a la capital uruguaya con una delegación encabezada por el técnico costarricense Alexandre Guimaraes, quien decidió reservarse el listado de viajeros y solo a través de algunas publicaciones en Twitter el club entregó algunas pistas.



"El miércoles tenemos la oportunidad de ir por esa primera intención de sumar afuera y después pensar en Argentinos Juniors en casa", afirmó el estratega.



En la delegación destaca la presencia del central argentino Emanuel Olivera y del goleador Jéfferson Duque, quien comandará el ataque ante el 'Bolso', como sucedió ante los cruzados al sacarle el lugar en el once titular al uruguayo Jonatan Álvez.



Sin embargo, la decisión final la tomará luego de la práctica del martes y después de evaluar algunas variantes en el elenco de Alejandro Capuccio, tocado por su caída (2-0) en Buenos Aires en su estreno ante Argentinos Juniors.



"Hemos estado analizando no solo el partido que jugaron con Argentinos Juniors, sino también alguna información que hemos podido recabar con gente conocida en Montevideo. Vamos a preparar el partido esperando el entrenamiento allá y ver la recuperación de los jugadores", enunció el estratega de Atlético Nacional.



Agregó que tiene previsto que su rival de turno utilice jugadores "habilidosos, rápidos y encaradores" porque el 'Bolso' tiene "la obligación de ir al frente" ante los colombianos.



En cuanto a la situación del lateral Danovis Banguero tras sufrir un golpe en la boca en el que perdió un diente, los nacionalistas no suministraron información ni un reporte médico posterior al juego del domingo por el torneo local.



De no presentarse alguna novedad con el plantel, Atlético Nacional enfrentará la segunda fecha del Grupo F con Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Sebastián Gómez; Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Jéfferson Duque. EFE